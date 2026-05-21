“Enano petiso” y “El Javi”: recompensa millonaria para dar con ocho prófugos por tráfico de armas a Chile

“Enano petiso” y “El Javi”: recompensa millonaria para dar con ocho peligrosos prófugos

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó este miércoles una recompensa millonaria destinada a quienes aporten datos que permitan detener a los principales prófugos de una causa por tráfico internacional de armas. La investigación ya cuenta con decenas de procesados y que tomó notoriedad pública por la magnitud del movimiento ilegal de armamento detectado en la frontera con Chile.

A través de la Resolución 462/2026, se estableció un pago de $5 millones por cada uno de los acusados, en el marco de una investigación que tramita en el Juzgado Federal Nº3 de Mendoza. Asimismo, la Resolución 460/2026 complementó la medida al precisar los mecanismos de difusión y coordinación con las fuerzas federales, que deberán garantizar la publicación de afiches y material informativo en todo el país.

De este modo, el Gobierno busca intensificar la búsqueda de ocho personas que permanecen prófugas desde mayo de 2024 y que, además, cuentan con pedidos de captura internacional vigentes desde agosto de 2025.

“Enano petiso” y “El Javi”: recompensa millonaria para dar con ocho peligrosos prófugos

La causa por tráfico de armas: quiénes son los prófugos buscados

La causa, considerada una de las más sensibles en Mendoza, gira en torno a una organización criminal dedicada al contrabando de armas hacia Chile, con ramificaciones en distintos puntos de la frontera cordillerana. Según la resolución firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, entre los prófugos figuran Franco Simón Basaez Vilchez, alias “El Javi”, y Lisandro Eduardo Basaez Morales, conocido como “El enano petiso”.

“Enano petiso” y “El Javi”: recompensa millonaria para dar con ocho peligrosos prófugos

A ellos se suman Kevin Matías Sandoval González, Yoel Ignacio Beaumont Sandoval, Aldana Matilde Glaria Orellana, Carlos Damián Algañaraz -alias “El Porteño”-, Zaira Nahir Basaez y Selene Anahí Obregón. Todos están acusados de integrar, con distintos niveles de participación, una estructura criminal vinculada al tráfico internacional de armas, delito contemplado en la Ley 22.415 del Código Aduanero.

“Enano petiso” y “El Javi”: recompensa millonaria para dar con ocho peligrosos prófugos

Las resoluciones remarcan que sobre cada uno de los imputados pesan órdenes de captura nacionales e internacionales, además de la difusión de sus características físicas para facilitar la identificación.

“Enano petiso” y “El Javi”: recompensa millonaria para dar con ocho peligrosos prófugos

El Ministerio de Seguridad aclaró que cualquier persona que aporte información podrá hacerlo de manera anónima a través de la línea gratuita 134, en el marco del Programa Nacional de Recompensas. Al mismo tiempo, se garantizó que la identidad de quienes colaboren será preservada, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la investigación.

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La difusión de la recompensa quedó a cargo de las fuerzas federales, que deberán desplegar afiches y material gráfico en lugares estratégicos de todo el territorio nacional.

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La investigación ya cuenta con decenas de procesados y que tomó notoriedad pública por la magnitud del movimiento ilegal de armamento detectado en la frontera con Chile. En este sentido, la Justicia federal de Mendoza subrayó que la organización se encargaba de trasladar armas hacia el país vecino.