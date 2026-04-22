Ofrecen recompensa de $5 millones por la captura de un prófugo por narcotráfico 

Ezequiel César Rossetti cumplía arresto domiciliario.

El Ministerio de Seguridad anunció el ofrecimiento de una recompensa de 5.000.000 de pesos. Esta suma de dinero está destinada específicamente a aquellas personas que aporten datos determinantes, precisos y útiles que permitan lograr la detención de Ezequiel César Rossetti, quien se encuentra prófugo tras darse a la fuga mientras cumplía arresto domiciliario por una condena a prisión efectiva por narcotráfico.

La disposición fue formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, donde se detalla que el documento legal establece que el incentivo económico se otorgará únicamente a ciudadanos que, sin haber tenido participación alguna en los hechos delictuales originales, brinden información sustancial dentro del territorio de la República Argentina para localizar al fugitivo.

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Perfil del prófugo, antecedentes penales y condena

Rossetti, de nacionalidad argentina, nació el 26 de septiembre de 1994. De acuerdo con los registros oficiales de las autoridades, su último domicilio conocido se sitúa en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la calle Leandro N. Alem N° 2757, dentro del Barrio Ricardo Rojas, a la altura del Kilómetro 38 en el partido de Tigre. Debido a su desaparición, sobre él pesa una orden de captura tanto nacional como internacional que fue emitida formalmente el 22 de agosto de 2025.

El prontuario de Rossetti incluye una sentencia firme dictada por el Juzgado Federal de Garantías Nº 1 de Salta. El tribunal lo halló penalmente responsable como autor de los delitos de transporte de estupefacientes en concurso real con resistencia a la autoridad. Por estos cargos, se le impuso una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, junto con una multa económica equivalente a 45 unidades fijas y la inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena.

A pesar de la gravedad de la sentencia de prisión efectiva, el condenado había logrado obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, Rossetti aprovechó esta condición para darse a la fuga, convirtiéndose en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad federales. Con esta medida de recompensa, el Ministerio busca incentivar la colaboración ciudadana para asegurar que el condenado regrese a disposición de la justicia y cumpla la totalidad de su condena tras las rejas.