"El Mencho", antiguo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación fue abatido por el ejército de México en febrero pasado.

El Gobierno de Javier Milei anunció que declaró como organización terrorista al Cartel de Jalisco Nueva Generación. La banda narco estuvo en boca de todos cuando el ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

En menos de una década, el CJNG se transformó en una fuerza dominante que controla grandes territorios, armas, hombres y el tráfico de drogas en el país. Su influencia se extiende más allá de México, con vínculos en América, Europa y Asia, principalmente en el mercado ilegal de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, según fuentes estadounidenses.

Qué es y cómo surgió el Cartel de Jalisco Nueva Generación

El grupo nació como brazo armado local del Cartel de Sinaloa en 2007, creado por Ignacio Coronel, "El Nacho", uno de los operadores financieros de esa organización. Sin embargo, tras la muerte de "El Nacho" en 2010 y la posterior ruptura con Sinaloa, "El Mencho" ascendió para liderar la facción que se convertiría en el CJNG.

Curiosamente, "El Mencho" comenzó su carrera desde abajo, trabajando para el Cartel del Milenio y ascendiendo gracias a su matrimonio con una hermana del jefe del clan. Antes había sido policía en Jalisco, tras ser deportado de Estados Unidos por involucrarse en narcotráfico.

En 2011, el CJNG se hizo conocido públicamente tras atribuirse la matanza de 35 personas en Veracruz, en un video difundido por redes sociales que evidenció su brutalidad y su nombre "Los Matazetas".

David Mora, analista sénior del International Crisis Group, explicó que el CJNG no solo domina en términos militares y territoriales, sino que también maneja mercados criminales como la extorsión en zonas agrícolas y mineras mexicanas.

En pocos años, el cartel desplazó a organizaciones históricas como Los Caballeros Templarios en Michoacán y Los Zetas en Jalisco y Zacatecas, expandiendo su presencia a más de la mitad del territorio mexicano y disputándole el mercado de drogas sintéticas al Cartel de Sinaloa.

La captura y extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán a Estados Unidos debilitó a Sinaloa, lo que el CJNG aprovechó para consolidarse y hasta secuestró brevemente a dos hijos de "El Chapo" en Puerto Vallarta.

Parte del éxito del CJNG radica en la captura de líderes rivales, reclutar expertos en finanzas y químicos para drogas sintéticas, y su extrema violencia, que "trituró" a sus enemigos, según especialistas.

Además, el cartel diversificó sus negocios hacia la ganadería, agricultura y construcción en Jalisco, usando esas actividades para lavar dinero. También ha corrompido autoridades locales y aduanas, facilitando la entrada de precursores químicos en puertos estratégicos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

La DEA estima que el CJNG tiene presencia en más de 40 países y una sofisticada red financiera llamada "Los Cuinis", liderada por el cuñado de "El Mencho", Abigael Sánchez Valencia, que supervisa el lavado de dinero mediante redes chinas, criptomonedas, contrabando y comercio.

David Mora señaló: "La gran pregunta es, de aquí a unas semanas y meses, cómo se va a reacomodar el cartel en sí mismo y en las batallas que tiene contra grupos locales más pequeños en diferentes estados". También advirtió que estos procesos suelen venir acompañados de mucha violencia.

Algunos expertos creen que "El Mencho" no dirigía directamente las operaciones en sus últimos tiempos, pero tampoco dejó sucesores claros. Según Mora, "no hay una claridad absoluta, ni sanguínea, ni familiar, ni por vínculos que nos permita ver quién sigue. Ese reacomodo de Jalisco es una gran incógnita".