Neymar sufre una lesión, pero se espera que se incorpore a la concentración de Brasil

Neymar ha sufrido una lesión leve en la pantorrilla, pero se espera que se recupere a tiempo para incorporarse a la concentración de Brasil la próxima semana, de cara al Mundial que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.
El jugador de 34 años, máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, fue convocado el lunes, lo que supone su regreso tras una prolongada baja por lesión que le mantuvo fuera durante gran parte de la fase de clasificación, mientras Brasil persigue su sexto título, con el que ampliaría su récord.
Gran parte de la expectación previa al anuncio de la convocatoria se centró en la decisión del seleccionador Carlo Ancelotti sobre si incluir a Neymar.
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El italiano, que se hizo cargo de la selección brasileña el año pasado, no había convocado anteriormente al exdelantero del Barcelona y del Paris Saint-Germain, que ahora juega en el Santos y está listo para disputar su cuarto Mundial en busca de su primer título en el torneo.
"Neymar tiene una lesión leve en la pantorrilla, un edema", dijo el miércoles el jefe de servicios médicos del Santos, Rodrigo Zogaib, a Globo. "Pero, según nuestra planificación, su evolución le permitirá estar en forma la semana que viene, cuando se incorpore a la selección".
Neymar, que suma 79 goles en 128 partidos internacionales y no ha jugado con Brasil desde 2023, sigue siendo objeto de escrutinio por su estado físico y su forma.
Su etapa en el club saudí Al-Hilal se vio interrumpida por las lesiones y el año pasado regresó al Santos, el club de su infancia, pero le ha costado recuperar su mejor nivel.
Neymar se ausentó del empate 2-2 del Santos en casa ante San Lorenzo en la Copa Sudamericana el miércoles.
Brasil debutará en el Mundial contra Marruecos el 13 de junio en Nueva Jersey, antes de enfrentarse a Haití y Escocia en el Grupo C.
Tiene previsto disputar partidos de preparación contra Panamá el 31 de mayo y contra Egipto en los días previos al torneo.
Con información de Reuters