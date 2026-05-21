Neymar sufre una lesión, pero se espera que se incorpore a la concentración de Brasil

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Campeonato Brasileño - Santos vs Coritiba - Neo Química Arena, São Paulo, Brasil - 17 de mayo de 2026. Neymar, del Santos

Neymar ​ha sufrido una lesión leve en la pantorrilla, pero se espera que se recupere a tiempo para ‌incorporarse a la ‌concentración de Brasil la próxima semana, de cara al Mundial que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El jugador de 34 años, máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, fue convocado el lunes, lo que supone su regreso tras una ​prolongada baja por ⁠lesión que le mantuvo fuera durante gran parte ‌de la fase de clasificación, mientras Brasil persigue ⁠su sexto título, con el ⁠que ampliaría su récord.

Gran parte de la expectación previa al anuncio de la convocatoria se centró en la decisión ⁠del seleccionador Carlo Ancelotti sobre si incluir a ​Neymar.

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El italiano, que se hizo cargo ‌de la selección brasileña el ‌año pasado, no había convocado anteriormente al exdelantero ⁠del Barcelona y del Paris Saint-Germain, que ahora juega en el Santos y está listo para disputar su cuarto Mundial en busca de su primer título ​en el ‌torneo.

"Neymar tiene una lesión leve en la pantorrilla, un edema", dijo el miércoles el jefe de servicios médicos del Santos, Rodrigo Zogaib, a Globo. "Pero, según nuestra planificación, su evolución le permitirá ⁠estar en forma la semana que viene, cuando se incorpore a la selección".

Neymar, que suma 79 goles en 128 partidos internacionales y no ha jugado con Brasil desde 2023, sigue siendo objeto de escrutinio por su estado físico y su forma.

Su etapa en el club saudí Al-Hilal se ‌vio interrumpida por las lesiones y el año pasado regresó al Santos, el club de su infancia, pero le ha costado recuperar su mejor nivel.

Neymar se ausentó del empate 2-2 del Santos en casa ante San Lorenzo en ‌la Copa Sudamericana el miércoles.

Brasil debutará en el Mundial contra Marruecos el 13 de junio en Nueva Jersey, antes de ‌enfrentarse a Haití ⁠y Escocia en el Grupo C.

Tiene previsto disputar partidos de preparación contra Panamá el ​31 de mayo y contra Egipto en los días previos al torneo.

Con información de Reuters