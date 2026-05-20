Guerrilla del ELN anuncia cese al fuego unilateral por elección presidencial en Colombia

FOTO DE ARCHIVO. Guerilleros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia descansan frente a la casa de un campesino, en las selvas del noroeste del país

​La guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el miércoles un ‌cese al fuego ‌de tres días para la primera vuelta de la elección presidencial de Colombia, con el fin de garantizar el derecho al voto.

Los colombianos irán a las urnas el próximo 31 de mayo para elegir el ​próximo presidente, ⁠que gobernará entre 2026 y 2030.

El izquierdista ‌Iván Cepeda y los derechistas ⁠Abelardo De La Espriella ⁠y Paloma Valencia lideran las encuestas de intención de voto para ganar la elección y ⁠reemplazar a Gustavo Petro.

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En caso de ​que ninguno de los candidatos ‌obtenga más del 50% ‌de los votos válidos, se deberá ⁠realizar una segunda vuelta el 21 de junio.

"El ELN comunica al pueblo colombiano su respeto al libre derecho al voto ​y ‌no interferencia en el actual proceso electoral, y para tal fin realizará un cese el fuego unilateral", dijo un comunicado del grupo guerrillero.

"El cese ⁠el fuego iniciará a las 00.00 horas del 30 de mayo y finalizará a las 00.00 horas del 2 de junio del presente año", precisó.

De inmediato no se produjo ninguna reacción del Gobierno al anuncio del grupo ‌guerrillero confirmado por más de 6.000 combatientes, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea y acusado por el Gobierno de financiarse del narcotráfico, ‌la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.

El ELN mantuvo conversaciones de paz con el Gobierno ‌de Petro, ⁠pero el mandatario las suspendió por una escalada de violencia del grupo ​guerrillero en el noreste del país que dejó decenas de muertos y miles de desplazados.

(Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)