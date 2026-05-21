La lista de Alemania para el Mundial 2026, con la vuelta de Manuel Neuer

La Selección de Alemania presentó a los 26 convocados para jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Con la presencia de Manuel Neuer, el seleccionado cuatro veces campeón del torneo irá por una nueva estrella en la Copa del Mundo venidera y es toda una novedad el regreso de su figura histórica. Es que, si bien estaba en duda hasta hace pocos días, el DT Julian Nagelsmann lo incluyó y será parte de la nómina, aunque no tiene el puesto asegurado como titular.

Hasta el momento, el dueño del arco sería Oliver Baumann -del TSG Hoffenfeim-, pero todo puede cambiar, según informaron desde el medio alemán Kicker, desde donde adelantaron la posible citación del hombre del Bayern Munich. Cabe destacar que, este último había anunciado su retiro del combinado teutón pero volverá sólo para este certamen. A su vez, las 25 figuras restantes también buscarán la gloria después de varios años de sequía en mundiales. De hecho, después de consagrarse en Brasil 2014 ante Argentina quedó afuera en la primera ronda tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.

Los convocados en Alemania para el Mundial 2026

Arqueros

Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich) y Alexander Nübel (Stuttgart).

Defensores

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich) y Malick Thiaw (Newcastle).

Volantes

Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich) y Jamie Leweling (Stuttgart).

Delanteros

Maximiliano Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) y Nick Woltemade (Newcastle).

La lista de Alemania para el Mundial 2026

Los números de Neuer con la Selección de Alemania

Partidos jugados : 124.

: 124. Goles recibidos : 118.

: 118. Vallas invictas : 51.

: 51. Títulos: Mundial Brasil 2014.

El fixture de Alemania en el Mundial 2026: dónde y cómo ver todos sus partidos en el Grupo E

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto (DSports, Paramount+ y Telefe).

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Los grupos para el Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia.

México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia. Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia.

Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia. Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía. Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunez y Suecia.

Países Bajos, Japón, Tunez y Suecia. Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak.

Francia, Senegal, Noruega e Irak. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Congo.

Portugal, Colombia, Uzbekistán y Congo. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

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