Qué fue la Desgracia de Gijón, el episodio que obligó a la FIFA a cambiar el reglamento y que puede repetirse en el Mundial 2026

La historia de la "Desgracia de Gijón", el vergonzoso arreglo entre Alemania y Austria en España 1982 que obligó a la FIFA a cambiar el reglamento.

"La Desgracia de Gijón" pasó a la historia como uno de los eventos más repudiables en la historia de los Mundiales: en el Estadio El Molinón del Sporting, por la última fecha de la fase de grupos en la edición de España 1982, Alemania Federal y Austria arreglaron el resultado del encuentro (finalizó 1 a 0 a favor de los bávaros) y perjudicaron a Argelia, que quedó eliminada por diferencia de gol. Este accionar de ambos equipos, repudiado por el público español presente, obligó a la FIFA a cambiar el reglamento y unificar los horarios de los partidos definitorios. 44 años después, el combinado argelino y el austríaco vuelven a encontrarse en la primera fase del certamen (en la zona que también integra la Selección Argentina) y, de manera increíble, una situación similar puede producirse en el cruce entre ambos por la última jornada del Grupo J.

El 24 de junio de 1982, Alemania Federal y Austria jugaban el último encuentro del Grupo 2, horas después de la victoria de Argelia por 3 a 2 ante Chile. El seleccionado africano, que participaba por primera vez en su historia de un Mundial, dio la gran sorpresa en el debut al vencer a los germanos por 2 a 1, aunque luego cayó contra los austríacos por 2 a 0; estos dos, por su parte, vencieron a los sudamericanos (por 4 a 1 y 1 a 0, respectivamente), por lo que llegaban al último cotejo de esta fase con chances de clasificar a la siguiente ronda. Para ello, Alemania necesitaba ganar, mientras que Austria podía empatar o incluso perder por una diferencia mínima de goles.

La historia de "La Desgracia de Gijón", el arreglo entre Austria y Alemania en el Mundial de España 1982

En ese momento comenzó el escándalo: después del gol de Horst Hrubesch a los diez minutos de la primera mitad, ambos equipos dejaron de atacar en el complemento, a sabiendas de que este resultado los metía en la segunda fase y dejaba afuera a Argelia. Los hinchas presentes en el estadio del Sporting Gijón comenzaron a abuchearlos, silbarlos y realizar cánticos como "¡Fuera!" o "¡Que se besen!". Ni siquiera los intentos del delantero austríaco Walter Schachner (quien años después admitió la existencia de un "pacto" durante el entretiempo entre las estrellas de ambos conjuntos, del cual negó participar) lograron cambiar el marcador, que quedó 1 a 0 a favor del Mannschaft.

El público insulta a Karl-Heinz Rummenigge, capitán de la Selección de Alemania.

Las repercusiones no tardaron en llegar: los periódicos españoles calificaron al partido de "timo" y "estafa", y criticaron duramente la decisión de ambos combinados europeos de pasar más de la mitad del tiempo haciendo pases intrascendentes. Para la siguiente edición en México 1986, la FIFA decidió evitar que una situación así vuelva a producirse y estableció que los duelos definitorios de fase de grupos debían disputarse en simultáneo, con el objetivo de cortar de raíz cualquier tipo de especulación.

Austria vs. Argelia, la "revancha" en el grupo de Argentina que puede revivir el escándalo ocurrido en Gijón

Austria y Argelia se enfrentarán el 27 de junio a partir de las 23 horas en nuestro país, a la vez que Argentina hará lo propio contra Jordania al mismo tiempo para definir cuáles serán los clasificados del Grupo J. Si bien ya no existe la posibilidad de un "arreglo" como ocurrió en España 1982, el nuevo formato del torneo con 48 seleccionados permite que los ocho mejores terceros de los doce grupos también pasen de ronda, circunstancia que sumada al hecho de que los dos encuentros serán los últimos antes del comienzo de los dieciseisavos abre un escenario que genera expectativa.

En principio, el cuadro de la 'Albiceleste' está emparejado con el Grupo H que integran España y Uruguay, dos posibles rivales de gran jerarquía, junto con Arabia Saudita y Cabo Verde; el primero posicionado del Grupo J se cruzará con el segundo del H y viceversa. Sin embargo, el tercero iría, en caso de quedar entre los ocho mejores, contra el puntero del Grupo B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza), el del Grupo D (Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía), el del Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda) o el del Grupo K (Portugal, República Democrática de Congo, Uzbekistán y Colombia); este panorama podría ser más accesible en los papeles. Al jugar el último duelo de fase de grupos, los combinados del Grupo J cuentan con la ventaja de conocer de antemano cuál sería su rival en 16vos, e incluso "favorecerse" con un resultado adverso para lograr un rival menos complicado en esta instancia.