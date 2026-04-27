Sede de Abierto EEUU acogerá una de las "zonas de hinchas" de Nueva York para el Mundial

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, asisten a una conferencia de prensa para anunciar la zona de aficionados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la ciudad de Nueva York.

La sede ​del Abierto de Estados Unidos cambiará el tenis por el fútbol, ya que el alcalde de Nueva ‌York, Zohran Mamdani, anunció ‌el lunes que el recinto de Queens acogerá la mayor de las cinco "zonas de hinchas" gratuitas del Mundial repartidas por la ciudad.

Las autoridades indicaron que se espera que el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA atraiga hasta 10.000 aficionados a la vez ​entre el 11 y ⁠el 27 de junio, y que se han ‌previsto otras sedes en Manhattan, el Bronx, Brooklyn ⁠y Staten Island.

"En un principio, estos ⁠eventos no iban a ser gratuitos, pero el deporte rey debería pertenecer al mundo", dijo Mamdani. "Hemos tomado la decisión ⁠de forma conjunta para que los aficionados puedan verlo ​juntos sin tener que gastar ni ‌un dólar".

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La zona de aficionados ‌de Manhattan estará en el Rockefeller Center del 6 ⁠al 19 de julio, y se han programado eventos más breves en el Bronx Terminal Market y en el Staten Island University Hospital Community Park.

El Brooklyn Bridge Park ​acogerá una ‌de las zonas de aficionados de mayor duración, del 13 de junio al 19 de julio.

Mamdani enmarcó la iniciativa como parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los aficionados locales no ⁠se vean excluidos del torneo por los precios, en medio de las crecientes críticas de grupos de hinchas y legisladores.

Las autoridades indicaron que las "zonas de hinchas" incluirán transmisiones en directo de los partidos, puestos de comida y programas culturales, y que en las próximas semanas se anunciarán más actividades para ‌los aficionados y eventos comunitarios.

Al ser consultado sobre la seguridad, Mamdani dijo que los preparativos se estaban coordinando con la policía y otras agencias, y reconoció que hay una mayor preocupación tras la reciente violencia política en el país.

"Se trata ‌de eventos en los que los neoyorquinos pueden celebrar sin miedo", dijo. "Confiamos en nuestra capacidad para garantizar la seguridad de las ‌personas".

La región ⁠de Nueva York-Nueva Jersey acogerá ocho partidos, incluida la final del 19 de julio. El ​torneo, que dará comienzo el 11 de junio, se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con información de Reuters