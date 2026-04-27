Acusaron de intento de asesinato contra Trump al detenido el sábado por el tiroteo en Washington

Cole Tomas Allen, el docente y programador californiano que fue identificado como sospechoso del atentado en el hotel en el que estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el último sábado, fue acusado formalmente este lunes de intento de asesinato contra el jefe de Estado.. Mientras avance su caso, permanecerá preso.

El acusado, de 31 años y oriundo de Torrance, California, compareció este lunes ante un tribunal federal en Washington tras el violento episodio ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Según reconstruyeron las autoridades, el hecho se desató en medio de una escena caótica: se escucharon disparos, el presidente fue retirado de inmediato del escenario y los asistentes buscaron refugio debajo de las mesas.

Allen fue detenido poco después del ataque del sábado por la noche. En su breve aparición judicial, se sentó junto a sus abogados y no se declaró culpable ni inocente de los cargos que enfrenta. Además de la acusación por intento de asesinato del presidente, también se le imputaron dos cargos relacionados con armas de fuego.

Un juez federal aceptó el pedido de la fiscalía para que Allen permanezca detenido mientras avanza la investigación y se realizan nuevas audiencias. La defensa, encabezada por la abogada Tezira Abe, solicitó una audiencia de detención y remarcó que su cliente no tiene antecedentes penales. "También se presume inocente en este momento”, subrayó la letrada ante el tribunal.

Por ahora, no hay fecha confirmada para las próximas instancias clave del proceso judicial, aunque se espera que en los próximos días se definan nuevos pasos en la causa.

Qué se sabe del posible motivo

Los fiscales aún no revelaron un motivo claro del ataque. Sin embargo, surgieron indicios a partir de un mensaje que, según los investigadores, Allen envió a familiares minutos antes del hecho. En ese texto, revisado por la agencia AP, el sospechoso se autodenominó un “Friendly Federal Assassin” (asesino federal amistoso) y realizó múltiples referencias al presidente republicano sin nombrarlo directamente. También mencionó una serie de quejas vinculadas a políticas de la administración de Trump.

Los investigadores consideran que ese mensaje, junto con publicaciones en redes sociales y entrevistas con familiares, constituye una de las principales pistas para entender sus posibles motivaciones.