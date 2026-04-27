Argentina recuperaría una figura antes de lo pensado.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México y donde la Selección Argentina es cabeza del Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania. Ahora bien, el debut de los campeones del mundo está programado para el 16 de junio contra los argelinos, partido para el que Lionel Scaloni ya se hacía la idea de que no iba a poder contar con uno de sus referentes.

Y es que Nicolás Otamendi se fue expulsado en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador, sanción que todavía no cumplió debido a que debe hacerse en una competencia oficial de la FIFA. De hecho, los cinco amistosos que jugó el conjunto albiceleste desde el cierre de las rondas clasificatorias no cuentan para anular la sanción del central, motivo por el que el DT presta atención a lo que podría suceder a fin de mes.

El próximo 30 de abril se llevará a cabo el último Consejo de la FIFA previo a la Copa del Mundo, donde uno de los temas a discutir será la posibilidad de dejar sin efecto las sanciones disciplinarias acumuladas. Durante la reunión que se llevará a cabo en Vancouver, se analizará si se aplicará la amnistía general para que todas las selecciones puedan comenzar la fase de grupos con la plantilla limpia de sanciones.

De esta manera, la FIFA busca que todos los equipos dispongan de sus mejores jugadores para la primera fecha, sin tener que esperar al segundo compromiso para volver a contar con sus servicios. Como resultado, en caso de aprobarse la medida, Scaloni podrá tener al central del Benfica en el debut contra Argelia, una situación no menor considerando la experiencia de Otamendi, que viene de tener su despedida en Argentina con gol incluido contra Zambia en La Bombonera.

Ahora bien, en caso de que la medida no sea aprobada, “Ota” tendría que esperar al 22 de junio para tener su debut en la defensa del título de la Copa del Mundo, cuando la “Albiceleste” se enfrente a Austria por la segunda fecha. Cabe recordar que el defensor fue titular en todos los partidos de Qatar 2022 y se encamina a su tercer mundial consecutivo desde su regreso para Rusia 2018 después de haber quedado afuera de la convocatoria de Brasil 2014.

Otamendi fue clave en la conquista de Qatar 2022.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026