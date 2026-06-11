Georgina Barbarossa estalló contra las declaraciones de Manuel Adorni y expuso la opinión de los argentinos al aire.

Durante una entrevista en La Nación+, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió haber tenido ahorros sin declarar durante varios años y sostuvo que una gran parte de su patrimonio proviene de inversiones en Bitcoin. En este sentido, Georgina Barbarossa estalló contra el funcionario del gobierno y expresó su bronca al aire.

A la controversia que atraviesa La Libertad Avanza por la causa judicial de presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni, se suman ahora las polémicas declaraciones del funcionario en La Nación+. Durante la entrevista, afirmó que, antes de su llegada a la función pública, generó junto a su esposa, Bettina Angeletti, “ahorros en negro, como la gran mayoría de los argentinos”, que no incluyó en su declaración jurada inicial.

Por otra parte, reveló que a partir de 2013 comenzó a involucrarse en la compra de Bitcoin, una moneda digital: “En el 2014 empiezo a invertir fuerte en Bitcoin. Entre 2014 y 2018 efectivamente ganamos bastante dinero con esta inversión”. Asimismo también aseguró: “Mi primer dinero lo hago cuando falleció mi papá en 2002, que es dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento”.

La declaración de Georgina Barbarossa que expone la opinión de los argentinos

Durante una transmisión del programa A La Barbarrosa (Telefe), decidieron reaccionar y opinar a la entrevista que brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese sentido, la conductora Georgina Barbarossa expresó: “Los trabajadores, todos nos sentimos burlados chicos, yo me siento burlada, todo en mi cara”.

En paralelo a esto, se conoció un video del 2020 en donde Adorni revela cuándo y cómo conoció el Bitcoin, pero da detalles que ponen en duda lo que había dicho días antes en la entrevista para La Nación+. En este material audiovisual, asegura que tuvo cercanía con el Bitcoin recientemente, a pesar de que en su declaración actual afirma que empezó a invertir fuerte desde 2013.

