Caso Adorni: la Justicia ya requirió de carácter "urgente" la declaración jurada del jefe de Gabinete

La Justicia ya requirió formalmente la declaración jurada de Manuel Adorni, horas después de su presentación e incluso antes de que se haga pública, en la causa que el jefe de Gabinete afronta por presunto enriquecimiento ilícito.

Así lo dispuso el fiscal federal Gerardo Pollicita mediante pedidos formales a la ARCA y a la Oficina Anticorrupción. Según confirmaron fuentes judiciales a El Destape, la solicitud fue de carácter "urgente", con el objetivo de apurar los trámites judiciales luego de que Adorni se demorara más de un mes en presentar la declaración jurada a partir del momento en el que el presidente, Javier Milei, afirmó que el papel ya estaba "listo".

El miércoles por la noche, el Jefe de Gabinete anunció que ya presentó su declaración jurada. Aun así, hasta el mediodía de este jueves todavía no se había hecho pública en la página oficial de la Oficina Anticorrupción. Adorni aseguró, por primera vez, que tuvo una importante ganancia en bitcoins y admitió que "por error" omitió declararla antes. En ese contexto, reconoció que además rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 y se excusó al decir: "Toda la vida ahorré en negro".

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El ida y vuelta de la presentación jurada del jefe de Gabinete comenzó cuando el funcionario reveló que había viajado a una gira presidencial acompañado por su esposa. A partir de ello, se desató el descubrimiento de una serie de viajes y gastos que terminaron en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Desde entonces, allá por marzo, Adorni fue retrasando la presentación de su declaración jurada, a pesar que siempre prometió que lo haría lo más pronto posible.

Qué dijo Adorni sobre su nueva declaración jurada

Manuel Adorni reveló que presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 en una entrevista que brindó el miércoles por la noche a LN+. El funcionario hizo una suerte de reconstrucción de sus ahorros a lo largo de los últimos años. Dijo que el primer dinero lo hizo cuando falleció su papá, en 2002, al encontrar dinero en su casa junto a su hermano; luego unificó ahorros con su esposa. Por su parte, en 2013 empezó a "incursionar" en el mercado de bitcoins y luego de invertir cerca de 200.000 dólares, logró ganar 300.000.

El jefe de Gabinete asumió que "arrastró un error" al no haber declarado hasta ahora las ganancias que había obtenido en el mercado cripto. "Hago un mea culpa, de hecho voy a pagar todo lo que devenga de este error", dijo y sumó: "No soy chorro, todo lo hice en mi vida privada".

Adorni explicó que antes de entrar a la función pública había alquilado una casa por dos meses en el country Indio Cuá para enero y febrero de 2024. Señaló que esa vivienda siempre estuvo "declarada" pero en los papeles de su esposa y no en los suyos. "Eso es algo que voy a corregir", reconoció.

El jefe de Gabinete también dijo haber intentado comunicarse con el arquitecto que hizo las refacciones de la casa, el mismo que declaró que ese trabajo le salió 245.000 dólares al funcionario. No fue preciso sobre si ya hubo una comunicación.

"Lo hice con un amigo, una de ellas es la mamá de un amigo", dijo sobre la hipoteca por la que accedió al departamento de Caballito. Y siguió: "El departamento de Asamblea tenía vecinos con mucha hostilidad, me agredían en los pasillos. Mi amigo Pablo sabía que tenía una urgencia por mudarme y me dijo que estaba terminando de pintarlo y que me mude. Esa hipoteca no tenía vencimiento de capital, le tuvimos que poner un vencimiento de u año porque así lo marca la ley", sentenció.