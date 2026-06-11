Adorni aseguró que no va a blanquear "ni un solo dólar"

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó explicar la situación que lo tine entre las cuerdas después de sostener que iba a presentar la Declaración Jurada. El funcionario se exusó y dijo que "toda la vida ahorré en negro". Por otro lado, aseguró que no va aprovechar el "régimen de inocencia fiscal" y aseguró que ni su esposa, ni el "van a blanquear un solo dólar".

En una entrevista con La Nación, Adorni aseguró que a la rectificación la va a hacer "por el regimen general" y aseguró que va a "pagar todo lo que haya que pagar no voy a usar ningua otra herramienta de la ley de inocencia fiscal". En este sentido, aseguró entre sus excusas que "esde los 18 años, incluso antes" trabajó en "el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar".

Asimismo, Adorni remarcó que "tenía que demostrar que no era chorro y la única forma era presentando la Declaración Jurada". El funcionario, aseguró además: "Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos la suerte de ahorrar, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invetir fuerte en bticoins, alrededor de 200 mil dólares", reveló el funcionario.

Sobre Indio Cuá

Adorni explicó que antes de entrar a la función pública había alquilado una casa por dos meses en el country Indio Cuá para enero y febrero de 2024. Dijo que la casa de Indio Cuá siempre estuvo "declarada" pero en los papeles de su esposa no en los suyos. "Eso es algo que voy a corregir", explicó Adorni.

El jefe de Gabinete también reconoció haber intenado comunicarse con el arquitecto que hizo las refacciones de la casa, el mismo que declaró que ese trabajo le salió 245 mil dólares a Adorni. No fue preciso sobre su hubo una comunicación.

Sobre el departamento en Caballito

"Lo hice con un amigo, una de ellas es la mamá de un amigo", dijo sobre la hipoteca por la que accedió al departamento de Caballito. Y siguió: "El departamento de Asamblea tenía vecinos con mucha hostilidad, me agredían en los pasillos. Mi amigo Pablo sabía que tenía una urgencia por mudarme y me dijo que estaba terminando de pintarlo y que me mude. Esa hipoteca no tenía vencimiento de capital, le tuvimos que pner un vencimiento de u año porque así lo marca la ley", explicó.