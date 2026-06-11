Una startup alemana desarrolló una tecnología que permite construir una casa en cuestión de días a partir de la utilización de bloques de madera maciza que se ensamblan como si fueran piezas de LEGO. Estos nuevos materiales van en consonancia con la búsqueda de materiales más sostenibles y de sistemas que permitan reducir tiempos y costos de obra.

Se trata de un sistema que fue creado por la empresa alemana NiTO Holzstein y permite la construcción de estructuras sin usar cemento, tornillos, anclajes metálicos o adhesivos. A partir de un diseño modular de alta precisión, las piezas encajan mediante un mecanismo de machihembrado que facilita el montaje.

Según explicó la firma, un trabajador capacitado puede ensamblar un metro cuadrado de pared en menos de un minuto. Por lo tanto, el casco estructural de una vivienda unifamiliar promedio puede armarse en una semana, un plazo menor al que demandan las construcciones tradicionales.

Cómo funcionan los bloques de madera

Los bloques están fabricados con madera estructural certificada de clase C24, un material ampliamente utilizado en Europa por su resistencia y estabilidad. Una de las características principales del sistema es que incluso las uniones internas se realizan mediante clavos de madera, ya que elimina por completo el uso de componentes metálicos y materiales sintéticos.

Una de las ventajas de este sistema es que, según la compañía, facilita el reciclaje de los materiales al final de la vida útil del edificio. Por otro lado, simplifica las futuras reparaciones, remodelaciones o ampliaciones, además de reducir la presencia de sustancias químicas dentro de las casas.

Otra de las ventajas del modelo es su rápida ejecución, dado que se tratan de piezas modulares prefabricadas y requieren menos tiempo de montaje, además de que se reducen los recursos que suelen usarse en una construcción tradicional.

El resultado final es una construcción completamente basada en madera, capaz de soportar cargas estructurales y adaptarse a distintos tipos de proyectos residenciales. Además, reduce el consumo energético durante el trabajo, disminuye los costos laborales en la etapa estructural y tiene una mayor facilidad para los proyectos de autoconstrucción asistida.

De todas maneras, todavía son necesarios los profesionales para tareas específicas como instalaciones eléctricas, techos o fundaciones, la tecnología simplifica notablemente la construcción de los muros.

Certificado para la construcción de viviendas

El sistema ya fue homologado por el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt), instituto encargado de validar nuevas soluciones en materia de construcción en el país europeo. La certificación permite usar estos bloques para levantar edificios de hasta dos plantas más un ático, entre los que se incluyen:

Viviendas unifamiliares.

Casas de vacaciones.

Pequeños edificios comerciales.

Garajes y anexos.

Talleres y espacios de trabajo.

¿Dónde conseguir estos innovadores bloques?

"Estamos recibiendo una gran cantidad de consultas internacionales y nos entusiasma el enorme interés que despierta NiTO", aseguró la empresa. Por el momento, sólo comercializan los bloques en Alemania. Para venderlos en otros países esperan tener la certificación internacional antes de que finalice el 2026.

Hasta que la certificación internacional esté disponible, sólo son posibles los proyectos fuera de Alemania que no requieran certificación de materiales de construcción.