La protagoniza Nicolas Cage y está basada en Marvel Comics: la serie de ocho capítulos que arrasa en Prime Video

Una miniserie de superhéroes arrasa en Prime Video.

La plataforma Amazon Prime Video tiene en catálogo Spider-Noir, una producción televisiva de superhéroes basada en las historietas de Marvel Comics. El proyecto estuvo bajo el desarrollo de Oren Uziel, quien además ejerció el rol de co-showrunner junto a Steve Lightfoot.

El trasfondo de la obra sitúa la acción en un rincón alternativo del Universo Spider-Man de Sony (SSU), bajo el trabajo conjunto de compañías como Sony Pictures Television, Lord Miller Productions, Pascal Pictures y Amazon MGM Studios. La trama se enfoca en Ben Reilly, un detective privado de avanzada edad que atraviesa una racha adversa en la Nueva York de la década de 1930.

El protagonista debe confrontar los recuerdos de su antigua identidad como La Araña, el único justiciero enmascarado de la urbe. Su retiro culmina de forma abrupta cuando la aparición de un misterioso y singular caso lo obliga a calzarse el traje nuevamente.

El elenco principal es encabezado por Nicolas Cage en el papel de Reilly, acompañado por actores como Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodríguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson. El desarrollo de la serie se hizo público en febrero de 2023 con la incorporación de Uziel, sumando a Lightfoot a finales de ese mismo año.

Spider Noir.

Para mayo de 2024 se ratificó el protagónico de Cage bajo el nombre inicial de Noir y las tareas de filmación se concentraron en la ciudad de Los Ángeles entre agosto de 2024 y marzo de 2025. La temporada completa consta de ocho capítulos, los cuales tuvieron su debut en la pantalla estadounidense el pasado 25 de mayo de 2026 antes de su distribución internacional en Prime Video dos días después.

Elenco completo de Spider Noir