Scaloni quiere seguir hasta el Mundial 2030.

A pesar de que la mentalidad actualmente está puesta en la defensa del título en el Mundial 2026, Lionel Scaloni también tiene un ojo puesto sobre lo que podría venir después de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Durante la Fecha FIFA con los amistosos ante Mauritania y Zambia, el entrenador dio a conocer sus intenciones de renovar su contrato para mantenerse al mando de la Selección Argentina rumbo al 2030.

Si bien el oriundo de Pujato recalcó que no tiene apuro en estampar la firma, en especial porque tiene la vista puesta en el Mundial, el cuerpo técnico se mantiene al tanto de quiénes podrían sumarse al plantel del conjunto albiceleste en el futuro. De hecho, Scaloni probó algunos jugadores después de lograr la clasificación a la cita máxima, tales como Nico Paz o Valentín Barco, quienes son candidatos para integrar la lista mundialista.

En este sentido, uno de los que perdió terreno es Franco Mastantuono, quien puede llegar a tener que competir con una promesa del Real Madrid en el futuro próximo. Se trata de Carlos Diez, el mediocampista de 18 años que juega en las inferiores del cuadro vikingo y, aunque nació en la capital española, tiene chances de sumarse a la Selección Argentina debido a la nacionalidad de su padre oriundo de Argentina.

Tras ser capitán del Real Madrid C, el volante de creación actualmente se encuentra en el Real Madrid A, cada vez más cerca de tener su debut en la Primera División del fútbol español. Tal es su nivel que la Selección de España se adelantó y lo citó para la Sub-19, donde tuvo su debut frente a Italia a mediados de enero, partido en el que jugó 45 minutos y que los españoles ganaron por la mínima diferencia con un 1-0 en el marcador.

Con una altura de 1,80 metros, Diez se consagró campeón de la Youth Champions League en abril de este año, siendo una de las figuras del conjunto madrileño, que venció a Brujas por penales en la final. Todos estos factores, además de su flexibilidad para jugar tanto de volante interno como de enganche, hacen que el mediocampista de 18 años sea una buena alternativa para el futuro de la “Albiceleste”, que podría llegar a ser convocado después de la Copa del Mundo.

Diez llevó la cinta de capitán en la conquista de la Champions juvenil.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026