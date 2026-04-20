Los planteles más jóvenes del Mundial 2026: la posición que ocupa la Selección Argentina en el ranking

Argentina está en el cuarto rango etario.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, a tan solo dos meses de que empiece a girar la pelota por las tierras de Estados Unidos, Canadá y México con una edición que llegará con varios cambios, como el aumento del cupo hasta 48 selecciones. Terminados los repechajes internacionales, todos los equipos participantes están confirmados y, aunque todavía no se revelaron los planteles, ya hay indicios de qué jugadores estarán en cada lista.

De ahí que, con la información disponible sobre las últimas convocatorias, los jugadores habituales y bajas por lesiones, el periodista Cezary Kawecki haya armado un ranking de los planteles más jóvenes para la siguiente Copa del Mundo. En este sentido, el primer lugar lo ocupa Marruecos, con un promedio de edad de 25.2 años entre sus futbolistas, seguido por Túnez y Costa de Marfil, con 25.5 y 25.8, respectivamente.

El Top-5 lo completan Ecuador y Argelia, igualados con 58.9, mientras que el resto de los seleccionados se mantienen por encima de los 26 años, teniendo como techo el promedio de 29.7 de la Selección de Colombia. Ahora bien, el caso de la Selección Argentina la sitúa entre uno de los equipos con mayor longevidad, ya que comparte el promedio de 28.0 con Alemania, hallándose en el cuarto rango etario del ranking.

En cuanto a los otros candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, ambos mantienen un promedio menor al del conjunto albiceleste. Por un lado, la Selección de España se encuentra en 26.6, mientras que Francia, la última subcampeona, está en 26.9. Por otra parte, históricos como Brasil o Países Bajos, siempre candidatos por su pasado futbolístico, están empatados en 27.0.

La última línea, con los mayores a 29 años apenas cuenta con cuatro selecciones, entre las que Colombia tiene el último puesto del ranking. Ahora bien, delante del conjunto cafetero aparecen equipos como Irak, Irán y Panamá, que tienen promedios de 29.0, 29.33 y 29.6, respectivamente. Cabe mencionar que la participación de los iraníes sigue en duda debido a las consecuencias de los ataques de Estados Unidos a Irán en Oriente Medio.

El ranking de las edades de las selecciones en el Mundial 2026.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje