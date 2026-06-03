Line up del Primavera Sound 2026: bandas y artistas que tocan día por día

The Strokes lidera el line up del Primavera Sound 2026. (Crédito de foto: Primavera Sound)

El regreso del aclamado festival Primavera Sound a Buenos Aires ha desatado una auténtica expectativa entre los fanáticos locales, consolidando de este modo un vínculo indestructible que nació originalmente en sus exitosas ediciones de 2022 y 2023. Tras una pausa que avivó la expectativa colectiva de la comunidad musical, el evento certifica su esperado retorno para los días 28 y 29 de noviembre, prometiendo trasladar toda la esencia vanguardista de Barcelona directo al territorio rioplatense. La respuesta del público fue tan inmediata que las primeras etapas de venta se agotaron, obligando a la organización a habilitar rápidamente la Fase 3 de comercialización, y el anuncio del line up por día.

Line up por día: 28 y 29 de noviembre

Con las expectativas en su punto alto, la producción develó finalmente la distribución de las propuestas artísticas que darán vida a las dos jornadas musicales. El sábado 28 de noviembre estará comandado por el regreso de Gorillaz, la emblemática agrupación virtual liderada por Damon Albarn que presentará su proyecto The Mountain, junto al visionario rapero sueco Yung Lean. Esa misma fecha contará con una selecta propuesta internacional y local de primer nivel que incluye a la estrella euro-country CMAT, Danny L Harle, la banda Nation of Language, Cara Delevingne en su debut musical, Ecco2k y la potente fuerza rockera nacional de Marilina Bertoldi.

Para el domingo 29 de noviembre centrará el protagonismo absoluto en el célebre quinteto neoyorquino The Strokes, que llega impulsado por la energía de su álbum Reality Awaits, la camaleónica FKA twigs y el retorno de la británica Lily Allen. El gran cierre del fin de semana se complementará con las destacadas actuaciones de la cantautora australiana Courtney Barnett, el innovador proyecto underscores, y dos de los máximos referentes de la escena independiente de la música nacional actual: el misticismo de Juana Molina y los masivos himnos generacionales interpretados por Santiago Motorizado.

Line up oficial por día del Primavera Sound 2026. (Crédito de imagen: Primavera Sound)

Venta de entradas y precios de los tickets

Ante la demanda del público por asistir a jornadas específicas, los tickets individuales por día ya se encuentran disponibles de manera oficial a través de la plataforma web Enigma Tickets. Para esta Fase 3, los clientes del banco BBVA cuentan con el beneficio exclusivo de financiar todas sus compras en hasta 6 cuotas sin interés.

Los precios establecidos para los abonos generales de ambas fechas se fijaron en $310,000, mientras que el pase VIP para todo el fin de semana alcanza los $900,000. Asimismo, las entradas individuales para el Día 1 o el Día 2 tienen un valor de $185,000 en sector General y de $550,000 para la experiencia VIP, con cupos limitados.