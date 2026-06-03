Aumento para el personal de Fuerzas Armadas en junio 2026: el salario que cobran

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La medida fue publicada a través de la Resolución Conjunta 10/2026 de los ministerios de Economía y Defensa y fija los haberes mensuales que se liquidarán en junio de 2026.
La actualización alcanza a todas las jerarquías del sistema militar argentino y sirve como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que integran el ingreso total de cada efectivo.
Además, el aumento cobra especial relevancia en junio debido al pago del medio aguinaldo, que se calcula tomando como referencia la mejor remuneración percibida durante el primer semestre del año.
Cómo se compone el salario de las Fuerzas Armadas
El haber mensual representa el salario básico correspondiente a cada grado dentro de la estructura militar. Sin embargo, no constituye necesariamente el ingreso final que percibe cada efectivo.
Al salario básico se le suman distintos conceptos adicionales, entre ellos:
- Suplementos por función o destino.
- Adicionales por zona geográfica.
- Bonificaciones por especialidad o capacitación.
- Antigüedad en el servicio.
Por ese motivo, los ingresos finales pueden variar significativamente entre efectivos de una misma jerarquía dependiendo de las funciones desempeñadas y del lugar donde prestan servicio.
Escala salarial de las Fuerzas Armadas en junio de 2026
Los haberes vigentes para cada rango son los siguientes:
|Grado
|Haber mensual
|Teniente General, Almirante y Brigadier General
|$3.161.227
|General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor
|$2.819.120
|General de Brigada, Contralmirante y Brigadier
|$2.568.496
|Coronel, Capitán de Navío y Comodoro
|$2.249.776
|Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro
|$1.956.072
|Suboficial Mayor
|$1.580.610
|Mayor y Capitán de Corbeta
|$1.541.059
|Suboficial Principal
|$1.401.249
|Capitán y Teniente de Navío
|$1.276.302
|Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante
|$1.242.227
|Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente
|$1.135.195
|Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar
|$1.092.677
|Teniente y Teniente de Corbeta
|$1.023.416
|Sargento y Cabo Principal
|$980.975
|Subteniente, Guardiamarina y Alférez
|$926.881
|Cabo Primero
|$880.369
|Cabo y Cabo Segundo
|$814.831
|Voluntario de Primera y Marinero de Primera
|$742.200
|Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda
|$686.838
Cuánto cobran los efectivos de la Policía de Establecimientos Navales
La resolución también actualizó los haberes correspondientes al personal de la Policía de Establecimientos Navales.
Las escalas vigentes son:
|Cargo
|Haber mensual
|Comisario Inspector
|$974.487
|Comisario
|$935.355
|Subcomisario
|$870.011
|Oficial Principal
|$758.765
|Oficial Inspector
|$690.264
|Oficial Subinspector
|$577.305
|Oficial Ayudante
|$478.197
|Oficial Subayudante
|$420.571
|Subescribiente
|$686.712
|Sargento Primero
|$518.787
|Sargento
|$497.137
|Cabo
|$398.633
|Agente de Primera
|$385.310
|Agente de Segunda
|$379.074
Con la actualización oficializada por el Gobierno, los efectivos militares y de establecimientos navales percibirán estos nuevos haberes durante junio, mientras el sector sigue de cerca la evolución de las próximas negociaciones salariales y de los adicionales que complementan los ingresos básicos.