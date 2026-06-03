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Aumento para el personal de Fuerzas Armadas en junio 2026: el salario que cobran

El Gobierno oficializó una nueva actualización salarial para militares y efectivos de la Policía de Establecimientos Navales. Cuáles son los haberes vigentes para cada jerarquía y cuánto cobran desde junio.

03 de junio, 2026 | 11.01

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La medida fue publicada a través de la Resolución Conjunta 10/2026 de los ministerios de Economía y Defensa y fija los haberes mensuales que se liquidarán en junio de 2026.

La actualización alcanza a todas las jerarquías del sistema militar argentino y sirve como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que integran el ingreso total de cada efectivo.

Además, el aumento cobra especial relevancia en junio debido al pago del medio aguinaldo, que se calcula tomando como referencia la mejor remuneración percibida durante el primer semestre del año.

Salarios de fuerzas armadas

Cómo se compone el salario de las Fuerzas Armadas

El haber mensual representa el salario básico correspondiente a cada grado dentro de la estructura militar. Sin embargo, no constituye necesariamente el ingreso final que percibe cada efectivo.

Al salario básico se le suman distintos conceptos adicionales, entre ellos:

  • Suplementos por función o destino.
  • Adicionales por zona geográfica.
  • Bonificaciones por especialidad o capacitación.
  • Antigüedad en el servicio.

Por ese motivo, los ingresos finales pueden variar significativamente entre efectivos de una misma jerarquía dependiendo de las funciones desempeñadas y del lugar donde prestan servicio.

Escala salarial de las Fuerzas Armadas en junio de 2026

Los haberes vigentes para cada rango son los siguientes:

Grado Haber mensual
Teniente General, Almirante y Brigadier General $3.161.227
General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor $2.819.120
General de Brigada, Contralmirante y Brigadier $2.568.496
Coronel, Capitán de Navío y Comodoro $2.249.776
Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro $1.956.072
Suboficial Mayor $1.580.610
Mayor y Capitán de Corbeta $1.541.059
Suboficial Principal $1.401.249
Capitán y Teniente de Navío $1.276.302
Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante $1.242.227
Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente $1.135.195
Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar $1.092.677
Teniente y Teniente de Corbeta $1.023.416
Sargento y Cabo Principal $980.975
Subteniente, Guardiamarina y Alférez $926.881
Cabo Primero $880.369
Cabo y Cabo Segundo $814.831
Voluntario de Primera y Marinero de Primera $742.200
Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda $686.838

Cuánto cobran los efectivos de la Policía de Establecimientos Navales

La resolución también actualizó los haberes correspondientes al personal de la Policía de Establecimientos Navales.

Las escalas vigentes son:

Cargo Haber mensual
Comisario Inspector $974.487
Comisario $935.355
Subcomisario $870.011
Oficial Principal $758.765
Oficial Inspector $690.264
Oficial Subinspector $577.305
Oficial Ayudante $478.197
Oficial Subayudante $420.571
Subescribiente $686.712
Sargento Primero $518.787
Sargento $497.137
Cabo $398.633
Agente de Primera $385.310
Agente de Segunda $379.074

Salarios con aumento en junio

Con la actualización oficializada por el Gobierno, los efectivos militares y de establecimientos navales percibirán estos nuevos haberes durante junio, mientras el sector sigue de cerca la evolución de las próximas negociaciones salariales y de los adicionales que complementan los ingresos básicos.

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