Aumento para el personal de Fuerzas Armadas en junio 2026: el salario que cobran

El monto que cobran las fuerzas armadas con aguinaldo

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La medida fue publicada a través de la Resolución Conjunta 10/2026 de los ministerios de Economía y Defensa y fija los haberes mensuales que se liquidarán en junio de 2026.

La actualización alcanza a todas las jerarquías del sistema militar argentino y sirve como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que integran el ingreso total de cada efectivo.

Además, el aumento cobra especial relevancia en junio debido al pago del medio aguinaldo, que se calcula tomando como referencia la mejor remuneración percibida durante el primer semestre del año.

Salarios de fuerzas armadas

Cómo se compone el salario de las Fuerzas Armadas

El haber mensual representa el salario básico correspondiente a cada grado dentro de la estructura militar. Sin embargo, no constituye necesariamente el ingreso final que percibe cada efectivo.

Al salario básico se le suman distintos conceptos adicionales, entre ellos:

Suplementos por función o destino.

Adicionales por zona geográfica.

Bonificaciones por especialidad o capacitación.

Antigüedad en el servicio.

Por ese motivo, los ingresos finales pueden variar significativamente entre efectivos de una misma jerarquía dependiendo de las funciones desempeñadas y del lugar donde prestan servicio.

Escala salarial de las Fuerzas Armadas en junio de 2026

Los haberes vigentes para cada rango son los siguientes:

Grado Haber mensual Teniente General, Almirante y Brigadier General $3.161.227 General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor $2.819.120 General de Brigada, Contralmirante y Brigadier $2.568.496 Coronel, Capitán de Navío y Comodoro $2.249.776 Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro $1.956.072 Suboficial Mayor $1.580.610 Mayor y Capitán de Corbeta $1.541.059 Suboficial Principal $1.401.249 Capitán y Teniente de Navío $1.276.302 Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante $1.242.227 Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente $1.135.195 Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar $1.092.677 Teniente y Teniente de Corbeta $1.023.416 Sargento y Cabo Principal $980.975 Subteniente, Guardiamarina y Alférez $926.881 Cabo Primero $880.369 Cabo y Cabo Segundo $814.831 Voluntario de Primera y Marinero de Primera $742.200 Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda $686.838

Cuánto cobran los efectivos de la Policía de Establecimientos Navales

La resolución también actualizó los haberes correspondientes al personal de la Policía de Establecimientos Navales.

Las escalas vigentes son:

Cargo Haber mensual Comisario Inspector $974.487 Comisario $935.355 Subcomisario $870.011 Oficial Principal $758.765 Oficial Inspector $690.264 Oficial Subinspector $577.305 Oficial Ayudante $478.197 Oficial Subayudante $420.571 Subescribiente $686.712 Sargento Primero $518.787 Sargento $497.137 Cabo $398.633 Agente de Primera $385.310 Agente de Segunda $379.074

Salarios con aumento en junio

Con la actualización oficializada por el Gobierno, los efectivos militares y de establecimientos navales percibirán estos nuevos haberes durante junio, mientras el sector sigue de cerca la evolución de las próximas negociaciones salariales y de los adicionales que complementan los ingresos básicos.