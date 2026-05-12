El Gobierno recortó a las Fuerzas Armadas fondos para alimentos y servicios básicos

El Ministerio de Defensa registró un recorte superior a los $46.000 millones en el ajuste del último lunes al Presupuesto 2026. Específicamente, el achicamiento se dio en programas de alistamiento operativo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con las planillas oficiales.

La mayor reducción nominal impactó sobre la Fuerza Aérea Argentina, donde el Programa 16 de alistamiento operativo perdió $16.500 millones destinados a bienes de uso y equipamiento militar.

En segundo término quedó el Ejército Argentino, con una baja de $12.622.064.540 asignados a equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria para producción militar.

Por su parte, la Armada Argentina sufrió un recorte neto de $15.220 millones en su programa de alistamiento operativo. Entre los ajustes se incluyó la eliminación de una partida de crédito externo por $10.620 millones destinada al proyecto “Incorporación de Cuatro Helicópteros Navales Livianos” para la Base Naval Puerto Belgrano.

Como contrapartida, el programa de Sanidad Naval recibió un refuerzo de recursos propios por $4.000 millones orientados a la compra de insumos médicos y farmacéuticos.

De este modo, la reestructuración presupuestaria afectó áreas relacionadas con el entrenamiento, el mantenimiento y el equipamiento de las tres Fuerzas Armadas.

Un miembro del Ejército denunció que este ajuste “afectará directamente en la parte operativa de la fuerza, en el funcionamiento de la crítica obra social y hasta en el pago de los servicios básicos en las unidades militares de todo el país: luz, gas, agua, entre otros", e incluso la entrega de alimentos a los efectivos militares, según un testimonio que recabó el diario Clarín.

El ajuste de Milei y Adorni al Presupuesto 2026

El gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste del gasto público con un recorte superior a los $2,4 billones sobre el Presupuesto 2026, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.

Según un análisis de la ejecución presupuestaria realizado por Asociacion Argentina de Presupuesto y Administracion Financiera Publica (ASAP), la reducción no solo afectó obra pública y subsidios, sino también programas de salud, infraestructura escolar, seguridad vial, ciencia y asistencia a provincias.

Entre los principales recortes se destacan: