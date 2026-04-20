Mundial 2026: el detalle de la camiseta de la Selección Argentina que podría ser sancionado por la FIFA

Argentina estará en el Grupo J en el Mundial 2026.

La Selección Argentina llegará al Mundial 2026 como la actual campeona del mundo, con el claro objetivo de retener la corona en un certamen que traerá varios cambios, como el aumento de cupo a 48 selecciones y el agregado de la instancia de los dieciseisavos de final. En este contexto, la AFA ya hizo oficiales las camisetas que usará el conjunto albiceleste en la Copa del Mundo, donde la titular tiene un efecto degradé que hace referencia a las tres estrellas del seleccionado.

Ahora bien, a tan solo unos meses del inicio de la cita máxima, el medio Footy Headlines dio a conocer la existencia de un detalle oculto en la camiseta que podría llevar a una sanción por parte de la FIFA a la Asociación de Fútbol Argentino. De acuerdo con el portal especializado en indumentaria deportiva, el diseño trasgrede los límites de exposición de marca que están explícitos en el reglamento.

Y es que el jacquard transpirable cuenta con tres pequeños bloques verticales que forman el logo de Adidas, un detalle que es poco visible a los ojos, pero que se evidencia una vez que se hace zoom y se mira el diseño con mayor atención. El hecho de que el patrón muestre reiteradamente el logo de la marca alemana pasa por alto la normativa de la FIFA, en la que se limitan la cantidad, tamaño y ubicación de logotipos comerciales en la indumentaria.

Según el reglamento, un elemento decorativo no puede tener una función de identificarse con una marca, además de que puede interpretarse como una búsqueda de Adidas por aumentar su exposición durante la Copa del Mundo. No obstante, a pesar de todo esto, parece poco probable que la Selección Argentina vaya a ser castigada por esto, ya que Adidas tiene otras asociaciones clientes que han jugado con este estilo de camisetas.

De hecho, algunas selecciones ya compitieron con camisetas que tienen este patrón en sus costuras en certámenes oficiales como las Eliminatorias o repechaje sin recibir sanciones ni que se lancen comunicados advirtiendo al respecto. Por lo tanto, es posible que la AFA no reciba ningún llamado de atención por el diseño de la camiseta y, a lo sumo, la FIFA podría comunicarse con Adidas para evitar una situación similar en el futuro.

El detalle de la camiseta titular de Argentina.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026