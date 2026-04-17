Los tres árbitros argentinos que fueron designados por la FIFA para el Mundial 2026

La FIFA contará con 52 árbitros en el Mundial.

A unos meses de que inicie a girar la pelota en el Mundial 2026, la FIFA ha confirmado la lista de autoridades que serán las encargadas de impartir justicia durante los 104 partidos que se repartirán entre Estados Unidos, Canadá y México. El jueves pasado, la máxima entidad del fútbol confirmó que habrá un total de 52 colegiados para la Copa del Mundo, quienes contarán con la ayuda de 88 asistentes y 30 oficiales de video para el VAR.

En este contexto, sorprendió que la FIFA haya designado tres cupos para árbitros de la AFA, en especial por las polémicas que han girado en torno al arbitraje del fútbol argentino en los últimos años. Para la Asociación de Fútbol Argentino se trata de toda una novedad, ya que jamás en su historia había contado con esta cantidad de jueces principales, ni siquiera durante la organización de Argentina 1978, en el que solo Ángel Coerezza dirigió en el partido inaugural entre Alemania y Polonia.

La lista publicada en el sitio oficial de la máxima entidad del fútbol internacional muestra a Yael Falcón Pérez, Dario Herrera y Facundo Tello como árbitros. El primero de ellos es llamativamente el más joven, con 37 años y experiencia internacional desde 2022 y participación en eventos a nivel selección tales como el Preolímpico Sudamericano, los JJ.OO. de París 2024 y el Mundial de Clubes 2025.

Por otra parte, Herrera tiene 41 años y es árbitro FIFA desde 2015, por lo que cuenta con un amplio historial a nivel internacional, entre lo que se puede nombrar la Copa América 2024, el Mundial Sub-20 2025 y la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo. En cuanto a Tello, es el más grande con 43 años y se dispone a estar en su segundo Mundial después de cobrar en Qatar 2022, además de que también dirigió en la Eurocopa 2024 y fue suplente en la final del Mundial de Clubes.

Ahora bien, por fuera de los árbitros principales, la AFA también tendrá otros representantes en otros de los puestos del cuerpo arbitral de la Copa del Mundo. Cristian Navarro, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Maximiliano del Yesso estarán como asistentes, mientras que Hernán Mastrangelo será uno de los oficiales del VAR, lo que eleva el número a nueve argentinos.

Tello dirigió tres partidos en Qatar 2022.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje