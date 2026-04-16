No es solo oro: el secreto oculto en la fabricación de la Copa del Mundo que pocos conocen

El actual trofeo se usa desde Alemania 1974

Cuando se planificó la primera edición de la Copa del Mundo para Uruguay 1930, la FIFA mandó a diseñar el Trofeo Jules Rimet, cuyo nombre se condecía con el del presidente de la máxima entidad del fútbol por aquel entonces. Otra de las decisiones que se tomaron en aquella ocasión fue que el primer equipo que se consagre tricampeón del mundo iba a quedarse con la estatuilla, que tenía a la diosa griega Nike como emblema representante.

Las consagraciones de 1934 y 1938 dejaron a Italia al borde de quedarse con el primer trofeo, pero finalmente fue Brasil el que se retuvo a la Diosa de la Victoria con su tercer título conseguido en México 1970 tras derrotar a los italianos por 4-1 en la final. Con el trofeo Jules Rimet guardado en las instalaciones de la Confederación Brasileña de Fútbol, la FIFA tuvo que diseñar uno nuevo para la siguiente edición en Alemania 1974.

Dicha tarea cayó en las manos de Silvio Gazzaniga, quien creó desde cero la nueva Copa del Mundo de la FIFA con un diseño original que se convirtió en uno de los más anhelados en el deporte internacional. La pieza muestra dos figuras humanas sosteniendo el globo terráqueo, mide 36,8 centímetros y está elaborada en oro de 18 quilates, con un peso de 6,4 kilogramos.

“La idea era crear algo que simbolizara el esfuerzo, el dinamismo y la euforia de un atleta en el momento de la victoria, con toda la alegría que ello conlleva”, había dicho el escultor italiano en una entrevista con la FIFA años antes de su fallecimiento. Desde su debut, solo seis selecciones han levantado esta copa y la han tenido en sus federaciones por unos años antes de devolverla al Museo de la FIFA en Zúrich, donde espera a su siguiente poseedor.

En este contexto, los descendientes de Gazzaniga visitaron la pieza en el museo esta semana, un emotivo suceso en su legado familiar. Giorgio, Gabriella y Tomaso, hijo, hija y nieto de Silvio, respectivamente, se sacaron una foto junto a la Copa y también dejaron unas palabras sobre la importancia que tiene para ellos. “¡Es como una hermanita para mí!”, dijo Giorgio, mientras que Gabriella señaló: “Era un trabajo que realmente le llenaba el corazón”.

Cada campeón se queda con una réplica de la Copa original.

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