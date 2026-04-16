Aerolíneas Argentinas lanza tarifas especiales para viajar Mundial 2026 y seguir a la Selección

La empresa estatal Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial para quienes quieran viajar a Estados Unidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, con tarifas y vuelos diseñados especialmente para acompañar el calendario de la Selección Argentina. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para acompañar eventos de gran envergadura, combinando vuelos regulares con refuerzos específicos para fechas clave, en función de la participación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La oferta incluye pasajes desde USD 686 para vuelos hacia Miami, mientras que los vuelos directos a ciudades donde jugará Argentina, como Kansas y Dallas, arrancan en USD 1.863. Esta propuesta apunta a facilitar el traslado de los hinchas para que puedan vivir la experiencia del Mundial sin complicaciones.

Los destinos de Estados Unidos en la nueva promoción de Aerolíneas Argentinas

Además, la programación contempla vuelos directos en fechas clave, sincronizados con los partidos del equipo nacional. Por ejemplo, para el debut contra Argelia el 16 de junio en Kansas City, se dispusieron dos vuelos especiales: uno que llega el día anterior y otro el mismo día del partido.

Para los encuentros en Dallas frente a Austria el 22 de junio y Jordania el 27 de junio, la aerolínea organizó cuatro vuelos especiales, ofreciendo alternativas para llegar con anticipación o justo el día del evento. De esta forma, la oferta aérea se adapta puntualmente al calendario deportivo.

Lionel Messi cuando aterrizó con la Copa del Mundo desdes Qatar en 2022 (Aerolíneas Argentinas).

Un aspecto destacado es la ampliación de la conectividad federal, ya que la promoción no se limita a Buenos Aires. Los vuelos internacionales también salen desde ciudades del interior como Córdoba, Rosario y Tucumán, evitando que los pasajeros tengan que sacar tramos domésticos por separado.

Por ejemplo, los vuelos hacia Miami desde Rosario operan los martes, viernes y domingos; desde Tucumán, los jueves y sábados; y desde Córdoba, lunes, miércoles, viernes y domingos. Estas frecuencias continuarán incluso después del Mundial, consolidándose como un refuerzo permanente en la conectividad aérea nacional.