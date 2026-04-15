El modelo matemático que predijo el futuro de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La copa será para una selección europea que hace bastante sueña con la vuelta olímpica.

Las predicciones sobre quién va a ser el conquistador de la gloria eterna a nivel de selecciones se encuentran en marcha. Hay una gran cantidad de candidatos, pero existe un modelo matemático que porta una fama más que particular debido a que dispone de un elevado grado de efectividad al haber anunciado con anticipación los campeones de 2014, 2018 y 2022. Para la temporada 2026, la FIFA tendrá el gusto de darle el trofeo más importante a un nuevo equipo que será campeón por primera vez en su historia.

Lo primero a mencionar es que se trata de un modelo que se encuentra desarrollado por un broker británico, Panmure Liberum, que se dedica al estudio de inversiones. Para analizar la calidad de los equipos que van a compartir en el certamen, se hace un análisis bastante extenso que tiene en cuenta el crecimiento económico de los países, el clima, el talento de los jugadores, el ranking de la FIFA y los datos personales de cada uno de los futbolistas que podrían llegar a ser convocados.

De acuerdo con lo analizado, se estima que Países Bajos será el ganador del nuevo Mundial que se va a disputar entre Canadá, Estados Unidos y México. En la cuarta final disputada, el conjunto naranja podrá quedarse con el trofeo más importante de su historia. En el camino va a dejar selecciones como Marruecos, Canadá, Francia, España y en la final vencerá a Portugal.

“Esto significa que vamos a ver una final entre dos equipos que nunca han ganado una Copa del Mundo. Es como el España contra Países Bajos en el Mundial de 2010. Tendremos un campeón mundial recién estrenado. Para ser honestos, ninguno de estos equipos suele figurar entre los favoritos convencionales para ganar. Las predicciones actuales de Polymarket sitúan las probabilidades de Portugal de ganar el trofeo en un 7% y las de los Países Bajos en un 3%”, expresa el broker en el análisis que se encuentra publicado en su sitio web.

El futuro de Argentina y la sorpresa del Mundial

Por otro lado, la predicción determinó que la Argentina será una que arrancará de gran manera, eliminando a Uruguay, luego a Turquía, y pero va a ser derrotada por Portugal en los cuartos de final. Dando así por terminada la participación de las selecciones que se encuentran clasificadas por la CONMEBOL al certamen. Además, se desprende que Brasil no pasará la instancia de 16avos de final porque Japón dará el batacazo al ganar el duelo mano a mano.

Los cinco cambios que FIFA anunció en el reglamento para el Mundial

Con la intención de mejorar la dinámica de los partidos y que no haya tantos cortes que desvíen la atención de los hinchas, se decidió aplicar una serie de modificaciones en el reglamento que se aplicarán por primera vez en el Mundial.