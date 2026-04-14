Argentina clasificó al Mundial Sub17: cuándo arranca y dónde se jugará

El conjunto argentino también se clasificó a la semifinal del Sudamericano Sub17.

En la tarde del domingo, la Selección Argentina Sub-17 empató 1-1 con Bolivia en el marco de la última fecha del Sudamericano que se está disputando en Paraguay. Esto le permitió al equipo de Diego Placente quedar segundo en su grupo, pero también conseguir el boleto que lo depositó en el próximo mundial de la categoría. Uno que se va a desarrollar después del certamen para los jugadores mayores.

El andar del conjunto argentino en el Grupo B expone que le ganó 4-1 a Perú, luego quedó libre en la segunda jornada, mientras que en la tercera se impuso 3-2 frente a Venezuela y en la cuarta perdió contra Brasil por 3-0. Su última participación en la zona de grupos habla de una igualdad por la mínima con su par boliviano. Esta colección de resultados permitió llegar a las siete unidades y avanzar de manera directa a la semifinal del campeonato.

El cuadro de la fase final del Sudamericano Sub-17 expone que la Argentina volverá a salir a la cancha el próximo 16 de abril para medirse con Ecuador. El ganador pasará a la gran final, que presentará como adversario al ganador del duelo mano a mano entre Brasil y Colombia. En caso de que los jóvenes argentinos sean superados, se van a clasificar al encuentro por el tercer puesto que se desarrollará el domingo 19.

Argentina clasificó al Mundial

Por otro lado, la diagramación del Mundial Sub-17 expone que la FIFA tomó la decisión de que el campeonato se desarrolle en Qatar y que contará con la presencia de 48 selecciones, lo que da como resultado que haya 104 partidos. Un certamen que sufrió una importante serie de cambios, como la cantidad de participaciones, pero también en lo que respecta a su organización. Se decidió que sea un torneo anual. La edición de este 2026 se disputará en noviembre, pero con fechas de los partidos a confirmar.

Hasta el momento, se desprende que se encuentran clasificadas las siguientes selecciones: Qatar, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Fiyi, Francia, Grecia, Haití, Honduras, Irlanda, Italia, Jamaica, México, Montenegro, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Panamá, Rumania y Serbia.

Se trata de una edición en la que Portugal buscará repetir lo que logró en la temporada 2025, con su primera consagración, e ir por el bicampeonato. Un certamen que no tiene a la Argentina como campeona, debido a que en toda su historia solo logró llegar tres veces al tercer puesto y la misma cantidad de veces con la cuarta posición. Las energías están más que renovadas para afrontar un certamen con la ilusión de alcanzar el último partido.

Por otro lado, se desprende que África es la federación que más títulos dispone porque se registran siete campeones. No obstante, el detalle muestra que Nigeria es pentacampeón tras haberse coronado en 1985, 1993, 2007, 2013 y 2015. En tanto que Ghana conquistó dos títulos: 1991 y 1995. Mientras que la UEFA dispone de seis campeones, la CONMEBOL cuatro, CONCACAF de dos y AFC solo festejó la vuelta olímpica de Arabia Saudita en 1989.