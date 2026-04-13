Scaloni está atento a la recuperación de tres jugadores.

La Selección Argentina comenzará la defensa del título en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio contra Argelia, el primer rival que tendrán los vigentes campeones del mundo en el Grupo J. Ahora bien, tras la despedida con la victoria sobre Zambia, Lionel Scaloni fue claro al señalar que tenía la lista casi definida, aunque hay factores que escapan de su manejo, como la posibilidad de que surjan lesiones a poco tiempo de la Copa del Mundo.

De hecho, durante los entrenamientos en el predio de Ezeiza se confirmó la lesión de Joaquín Panichelli, que sufrió una rotura de ligamentos cruzados y quedó descartado completamente para la cita máxima. Por fuera del goleador del Racing de Estrasburgo, los demás casos todavía no son así de determinantes, pero hacen que el cuerpo técnico mantenga un ojo puesto en el seguimiento de sus jugadores.

Este fin de semana hubo susto por duplicado en la “Albiceleste” con los acontecimientos que se dieron en la Premier League. Durante el calentamiento para el cruce con Nottingham Forest, Dibu Martínez sintió un tirón en el gemelo derecho por una sobrecarga muscular, lo que obligó al Aston Villa a cambiar de arquero antes de iniciar el partido. De acuerdo con Olé, se trata de una lesión leve y, aunque le harán estudios estos días, no hay mucha preocupación en torno a su participación en la Copa.

Distinta es la situación de Cristian Romero, quien protagonizó un desafortunado choque con el arquero del Tottenham durante una maniobra defensiva. Tras ser empujado por un rival, “Cuti” chocó su rodilla con la cabeza de Antonín Kinský y debió abandonar la cancha entre lágrimas. Los estudios indicaron que se trata de una lesión en el ligamento lateral, lo que demandará entre seis y ocho semanas de recuperación, por lo que llegaría con lo justo para los amistosos previos al Mundial.

Caso aparte es el de Lautaro Martínez, quien venía de un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda cuando volvió a las canchas contra la Roma el pasado 5 de abril. Si bien el “Toro” marcó dos goles, se tuvo que retirar por una molestia en la zona que se transformó en una distensión, de manera que no sumó minutos este domingo contra el Como y la falta de regularidad preocupa en la Selección Argentina a la espera de nuevas actualizaciones por parte del Inter.

El "Cuti" llegará con poco margen a la Copa del Mundo.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026