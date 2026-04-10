Sonríe Scaloni: el campeón con la Selección Argentina que recupera a dos meses del Mundial

Scaloni recupera a un campeón con la Selección Argentina a dos meses del Mundial

La Selección Argentina se encamina para jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, para el que Lionel Scaloni recibió una gran noticia en las últimas horas. El técnico campeón de todo con el combinado nacional sabe que podrá contar con un jugador clave de su ciclo en las próximas semanas y estará a disposición para disputar el torneo. Si bien tendrá unos días más de recuperación, lo cierto es que regresará a las canchas próximamente y lo celebran todos en la "Albiceleste".

Se trata de Giovani Lo Celso, quien fue dos veces ganador de la Copa América y una de la Finalissima, pero se perdió la Copa del Mundo en Qatar 2022 por una lesión. Esta vez, a pocas semanas del cruce contra España que luego se suspendió se encontró con lo peor: una lesión miotendinosa proximal en el recto anterior de su muslo derecho. Esto lo privó de los últimos amistosos, pero está a un paso de volver y no se quiere perder la cita mundialista.

Giovani Lo Celso vuelve a la actualidad y festeja Scaloni en la Selección Argentina

El mediocampista del Betis presenció un partido por última vez en cancha el pasado 22 de enero cuando con sólo seis minutos ante el PAOK de Grecia por la UEFA Europa League se vio obligado a salir poco después de ingresar en el conjunto comandado por el chileno Manuel Pellegrini. Los estudios médicos confirmaron el grado de la molestia y lo marginaron del verde césped por más de dos meses. Ahora, al mismo tiempo de cara al Mundial 2026, el volante surgido en Rosario Central volvería a tener el rodaje necesario.

Si bien dependerá de la decisión que tome el entrenador, lo cierto es que "Gio" puede reaparecer este domingo 12 de abril cuando su equipo visite al Osasuna desde las 9 de la mañana de nuestro país. De esta manera, cortará una racha de 80 días sin jugar y tendrá minutos necesarios para soñar con un lugar en la lista de 26 de Lionel Scaloni. Si bien no es un titular indiscutido en la Selección Argentina, sí es uno de los hombres importantes en su ciclo y el DT lo convocó siempre que lo tuvo a disposición.

Giovani Lo Celso vuelve a la actividad tras más de dos meses sin jugar

Las estadísticas de Lo Celso con la Selección Argentina

Partidos jugados : 65.

: 65. Goles : 4.

: 4. Asistencias : 16.

: 16. Títulos: Copa América Brasil 2021, Finalissima 2022 y Copa América Estados Unidos 2024.

Cuándo es la fecha límite de Scaloni para presentar la lista para el Mundial 2026

La lista definitiva de la Selección Argentina para disputar el Mundial tiene que estar confeccionada y presentada antes del 30 de mayo. En ella, va a ser posible ver un total de 26 jugadores, de los cuales tres van a ser arqueros porque es la surgencia que se hace desde FIFA ante cualquier contratiempo vinculado con lesión, expulsión u otro inconveniente que pueda llegar a surgir en la competencia. No obstante, hay espacio para una reserva, que son futbolistas que reciben un aviso informal de que, frente a una baja, pueden ser convocados de la noche a la mañana.