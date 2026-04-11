Lautaro Martínez rompió el silencio con un emotivo mensaje tras su lesión a dos meses del Mundial 2026

Lautaro Martínez llevó calma a la Selección Argentina tras su lesión, pero su mensaje generó impacto a semanas del Mundial 2026.

A poco más de dos meses del Mundial 2026, Lautaro Martínez sorprendió en redes sociales con un mensaje emotivo tras la lesión muscular que padeció en Italia. El delantero, que había encendido las alarmas en la Selección Argentina, planea una recuperación especial para llegar en buenas condiciones a la Copa del Mundo.

La lesión de Lautaro no solo generó preocupación en lo físico, sino también impacto por su reacción pública. Tras conocerse que sufrió una leve distensión en el sóleo izquierdo, el "Toro" utilizó sus redes para expresarse con una frase breve pero cargada de optimismo. “Y de nuevo… a poner huevos”, publicó en su perfil de Instagram.

El mensaje rápidamente se viralizó y dejó en evidencia el momento que atraviesa. Por un lado, la bronca lógica de volver a sufrir un problema muscular; por el otro, la determinación de superarlo en una etapa clave de la temporada.

En la Selección Argentina, la publicación fue interpretada como una señal positiva en lo anímico, aunque la preocupación por su estado físico sigue latente.

La postura del Inter y la incertidumbre sobre los plazos

Desde el Inter optaron por manejar la situación con cautela. En su comunicado oficial, el club evitó dar tiempos concretos de recuperación y se limitó a informar que el delantero será evaluado en los próximos días.

Esto deja un escenario abierto respecto a su disponibilidad inmediata, especialmente en compromisos cercanos como el duelo ante Como por la Serie A.

La prioridad del cuerpo médico es evitar una recaída mayor, por lo que no se descarta que se maneje con prudencia su regreso a la competencia.

Una lesión que reaviva las alarmas antes del Mundial 2026

El contexto no es menor. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, cualquier inconveniente físico en los jugadores titulares genera inquietud.

En el caso de Lautaro, la alarma se potencia por tratarse de una zona sensible y por la reiteración del problema. La distensión en el sóleo izquierdo aparece como una recaída que obliga a extremar cuidados.

Desde el entorno del seleccionado saben que el delantero es una pieza clave en el esquema ofensivo, por lo que su evolución será monitoreada día a día.

El antecedente en Champions League que marcó el inicio

El origen de esta situación se remonta a febrero, cuando Martínez sufrió un desgarro en un partido de Champions League frente a Bodo/Glimt. Aquella lesión lo dejó fuera en un momento determinante de la temporada europea y demandó varias semanas de recuperación.

Después de ese proceso, su regreso a las canchas generó alivio tanto en el Inter como en la Selección Argentina. Sin embargo, la tranquilidad duró poco.

El regreso, el gol y una nueva preocupación

Lautaro volvió a jugar ante Roma y tuvo un retorno positivo desde lo deportivo: marcó en la goleada 5-2 y mostró su habitual capacidad goleadora. Pero a los 58 minutos del encuentro, una molestia física volvió a encender las alarmas.

Las imágenes televisivas lo mostraron con hielo en el gemelo izquierdo, justo en la zona afectada anteriormente. Lo que inicialmente parecía una precaución terminó confirmándose como un nuevo problema muscular.

El recuerdo de Qatar 2022 y una cuenta pendiente

La situación actual inevitablemente trae a la memoria lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022.

En aquel torneo, Lautaro Martínez jugó condicionado por molestias físicas que afectaron su rendimiento. Si bien la Selección Argentina logró consagrarse campeona, el delantero no pudo tener el protagonismo esperado. Esa experiencia dejó una sensación de deuda personal que ahora busca saldar.

Calendario oficial de Argentina en la fase de grupos