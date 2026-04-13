Urgente: se confirmó cuál fue la lesión del Cuti Romero y la Selección Argentina respira

Se confirmó cuál es la la lesión del Cuti Romero en Tottenham.

Tottenham ya filtró cuál fue la lesión de Cristian "Cuti" Romero frente a Sunderland, por la Premier League de Inglaterra, y desde la Selección Argentina al menos respiran. El defensor cordobés de 27 años padeció un problema en el ligamento lateral de la pierna derecha que le demandará entre cinco y ocho semanas de recuperación.

De acuerdo con la información de Martín Arévalo en ESPN, el ex Belgrano de Córdoba llegará con los tiempos justos y sin ritmo de fútbol al Mundial 2026, en el que la "Albiceleste" debutará el 16 de junio a las 22 horas frente a Argelia por el Grupo J. Al menos, el entrenador Lionel Scaloni sabe que podrá contar con el central, ya que en un momento se temió que ni siquiera estuviera en la Copa del Mundo.

De esta manera, la Selección Argentina podrá al menos tener entre sus filas al "Cuti" Romero en el Mundial 2026, aunque habrá que ver cómo y en qué condiciones llegará el ex Juventus a la máxima cita. Se trata de una pieza fundamental en el esquema del combinado nacional y un titular indiscutido. Allí hay pocas variantes, apenas con Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez consolidados en las convocatorias.

Detrás de ellos aparecen futbolistas con mucha menos experiencia y sin tanto recorrido con la camiseta nacional, como por ejemplo Marcos Senesi, Facundo Medina, Mariano Troilo y Tomás Palacios. Uno de los mejores zagueros de la historia del Seleccionado tendrá una preparación física especial, coordinada entre ambos cuerpos médicos, de cara al certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El Cuti Romero llegará con lo justo al Mundial 2026.

El momento de la lesión del Cuti Romero en Tottenham

Fueron diez minutos fatídicos para el ex Belgrano: el equipo recibió un gol clave de Nordi Mukiele en la lucha por no descender y, luego, el central se lesionó y tuvo que salir. El capitán visitante fue a cubrir una pelota, pero el delantero rival Brian Brobbey lo empujó y provocó un choque con el arquero propio Antonín Kinský. Los dos jugadores de los Spurs quedaron doloridos en el césped, generaron la interrupción del juego y Romero debió salir reemplazado por Kevin Danso a los 71.

Los médicos entraron de inmediato y atendieron a ambos futbolistas, aunque el argentino estuvo más dolorido por una molestia en la pierna derecha. Y hasta salió llorando del campo. Si bien pudo pararse por sus propios medios, tuvo que pedir el cambio irremediablemente y ahora no podrá jugar más en este semestre con los colores de Tottenham.