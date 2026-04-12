El Cuti Romero salió llorando en Tottenham y preocupa a la Selección Argentina

El Cuti Romero salió llorando en Tottenham.

Cristian "Cuti" Romero se retiró llorando de la cancha durante el partido de Tottenham frente a Sunderland, por la Premier League de Inglaterra. El defensor cordobés de 27 años preocupa a la Selección Argentina de Lionel Scaloni, a apenas dos meses del debut en el Mundial 2026. Para colmo, los Spurs cayeron por 1-0 y por ahora descienden a seis fechas del final del torneo.

Lo concreto es que hubo diez minutos fatídicos para el ex Belgrano: el equipo recibió un gol clave de Nordi Mukiele en la lucha por no descender y, luego, el central se lesionó y tuvo que salir. El capitán visitante fue a cubrir una pelota, pero el delantero rival Brian Brobbey lo empujó y provocó un choque con el arquero propio Antonín Kinský. Los dos jugadores de los Spurs quedaron doloridos en el césped, generaron la interrupción del juego y Romero debió salir reemplazado por Kevin Danso a los 71.

Los médicos entraron de inmediato y atendieron a ambos futbolistas, aunque el argentino estuvo más dolorido por una molestia en la pierna derecha. Y hasta salió llorando del campo. Si bien el ex Juventus pudo pararse por sus propios medios, tuvo que pedir el cambio irremediablemente.

El Cuti Romero salió llorando en Tottenham.

Igualmente, dio la sensación de que esas lágrimas fueron más de bronca e impotencia que por la lesión en sí. De cualquier manera, habrá que esperar el parte médico oficial por parte del club de Londres en las próximas horas. Por supuesto que el "Cuti" Romero es un pilar para la Selección Argentina, titular indiscutido como "2" en el equipo nacional dirigido por Scaloni de cara a la Copa del Mundo.

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Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Marcos Senesi o Facundo Medina.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Marcos Senesi o Facundo Medina. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Valentín "Colo" Barco, Máximo Perrone, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Valentín "Colo" Barco, Máximo Perrone, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

Las estadísticas del Cuti Romero en Tottenham