La figura de la Selección Argentina que Ruggeri le pidió al Real Madrid que compre

Se trata de uno de los que Lionel Scaloni convocará con seguridad al Mundial.

Muchas veces, las palabras de exjugadores son escuchadas por los equipos y esto puede llegar a influir bastante en la llegada de algunos refuerzos. Este es el caso de Oscar Ruggeri, que aprovechó su pasado por el Real Madrid para realizar una consideración de cara al mercado de pases que comenzará en junio. Sus dichos expresaron que el plantel necesita de los servicios de una de las grandes figuras que la Selección Argentina dispone y que seguramente va a ser titular en varios partidos del próximo mundial.

El Cabezón dispone de un gran recorrido en el fútbol argentino, pero también en varias ligas del exterior. Además de que fue campeón del mundo en dos oportunidades. Una con River a nivel de clubes y la otra con la Selección Argentina. Ambas consagraciones disponen de la particularidad de que fueron en la temporada 1986. Por ende, sus palabras son más que autorizadas y mucho más cuando hace referencia a jugadores que se desempeñan en el puesto que conoce.

“Yo… Florentino Pérez, yo lo voy a buscar a Cristian Romero. Pero ni dudo. Es un jugador bárbaro, un jugador serio para el puesto. Que hicieron una dupla con Otamendi increíble”, expresó Oscar Ruggeri en charla con Bolavip US. “Tenemos un arquerazo y tenemos dos centrales… a ver, dos o tres centrales que estamos bien. Yo creo que estamos bastante bien, bastante bien. Por eso me atrevo a decirte que somos candidatos nuevamente porque esta Selección no dejó de jugar bien nunca“, agregó.

Hay que recordar que la continuidad del joven central en el Tottenham de cara a la temporada 26/27 no se encuentra confirmada. Esto es producto de que son varios los rumores que hablan de su salida, ya sea porque dispone de una gran cantidad de interesados que están dispuestos a realizar una propuesta formal para quedarse con su ficha. Uno de los más firmes es el Real Madrid, de acuerdo con lo que mencionan los principales medios de España.

Otro elemento fundamental es que Cristian Romero se encuentra atravesando un momento no ideal en su club. "Ayer todos mis compañeros hicieron un gran esfuerzo; fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos aunque no me sentía bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. ¡Increíble, pero cierto y vergonzoso!", expresó en el comienzo del año. Palabras que fueron contra los dirigentes que no salieron a buscar refuerzos.

“Va a salir del Tottenham en el próximo mercado”, agregó el periodista Gastón Edul. Una información que se une a un detalle contractual que el jugador dispone y que fue revelado por la prensa española. “Así, consciente de que su tasación por parte de la entidad londinense ronda los 70 millones, el central incluiría en su contrato una cláusula especial para el Atlético fijada en 60 kilos que, si bien sigue siendo elevada, evidencia su predisposición a que los rojiblancos sigan contando con una opción 'preferencial’. Los buenos ojos con que mira a la posibilidad de recalar en LaLiga también le han llevado a hacer extensible esa letra pequeña a los dos grandes”, expuso el diario Marca.