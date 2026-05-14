El M23 y el ejército ruandés cometieron asesinatos y violaciones en el este de RDC, según un informe

Los rebeldes del M23 y el ejército ruandés cometieron asesinatos, violaciones y secuestros durante la ocupación de Uvira, en el este de República Democrática del Congo (RDC), que se prolongó durante un mes a finales de 2025 y principios de 2026, según señaló Human Rights Watch en un informe publicado el jueves.
• Los rebeldes tomaron brevemente la ciudad de Uvira en diciembre y se retiraron semanas después bajo la presión de Estados Unidos.
• Human Rights Watch documentó 53 ejecuciones sumarias, ocho violaciones y 12 desapariciones forzadas cometidas por los rebeldes durante la toma y ocupación de Uvira.
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• Los combatientes dispararon contra civiles que huían y fueron de puerta en puerta buscando a hombres y niños acusados de tener vínculos con milicias locales respaldadas por el Gobierno, según el informe.
• El Gobierno de Ruanda y un portavoz de los rebeldes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Ambos han negado las acusaciones anteriores de abusos contra los derechos humanos y han acusado al ejército congoleño y a las milicias aliadas de atacar a miembros de la comunidad tutsi.
• Los combates han continuado en el este de RDC a pesar de los esfuerzos de mediación de diversos actores internacionales, entre ellos Estados Unidos.
• Washington impuso sanciones en marzo a la Fuerza de Defensa de Ruanda y a altos mandos del ejército por su presunto apoyo al M23, algo que Ruanda niega.
• A finales de la semana pasada, los rebeldes se retiraron de varias posiciones en Kivu del Sur, donde se encuentra Uvira, retrocediendo unos 30 kilómetros más al norte.
(Redacción de Clement Bonnerot; edición de Robbie Corey-Boulet; edición de Sanjeev Miglani; edición en español de María Bayarri Cárdenas)