El M23 y el ejército ruandés cometieron asesinatos y violaciones en el este de RDC, según un informe

FOTO DE ARCHIVO: Civiles en un mercado mientras miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo retoman el control de múltiples localidades en Uvira, República Democrática del Congo

​Los rebeldes del M23 y el ejército ruandés cometieron asesinatos, violaciones y secuestros ‌durante la ocupación ‌de Uvira, en el este de República Democrática del Congo (RDC), que se prolongó durante un mes a finales de 2025 y principios de 2026, según señaló Human Rights Watch en un informe publicado el jueves.

• ​Los rebeldes tomaron ⁠brevemente la ciudad de Uvira en ‌diciembre y se retiraron semanas después ⁠bajo la presión de ⁠Estados Unidos.

• Human Rights Watch documentó 53 ejecuciones sumarias, ocho violaciones y 12 desapariciones forzadas cometidas ⁠por los rebeldes durante la toma ​y ocupación de Uvira.

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• Los ‌combatientes dispararon contra civiles ‌que huían y fueron de puerta en ⁠puerta buscando a hombres y niños acusados de tener vínculos con milicias locales respaldadas por el Gobierno, según el informe.

• ​El Gobierno ‌de Ruanda y un portavoz de los rebeldes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Ambos han negado las acusaciones anteriores de abusos ⁠contra los derechos humanos y han acusado al ejército congoleño y a las milicias aliadas de atacar a miembros de la comunidad tutsi.

• Los combates han continuado en el este de RDC a pesar de los esfuerzos de mediación ‌de diversos actores internacionales, entre ellos Estados Unidos.

• Washington impuso sanciones en marzo a la Fuerza de Defensa de Ruanda y a altos mandos del ejército por su presunto apoyo ‌al M23, algo que Ruanda niega.

• A finales de la semana pasada, los rebeldes se retiraron ‌de varias ⁠posiciones en Kivu del Sur, donde se encuentra Uvira, retrocediendo unos 30 ​kilómetros más al norte.

(Redacción de Clement Bonnerot; edición de Robbie Corey-Boulet; edición de Sanjeev Miglani; edición en español de María Bayarri Cárdenas)