Saldo negativo de la SUBE: de cuánto es en junio 2026

En junio llegaron nuevos aumentos de transporte público y volvió a cobrar relevancia el saldo negativo de la Tarjeta SUBE, el crédito de emergencia que permite seguir viajando aun cuando la tarjeta se queda sin dinero disponible.

Cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026

Desde mediados de marzo de 2026, los topes de saldo negativo se actualizaron. Sin embargo, a pesar de los incrementos en el transporte público, el saldo no cambió en el sexto mes del año. Para las situaciones de emergencia, el crédito disponible es el siguiente:

Colectivos en todo el país: $1200

$1200 Subte de Buenos Aires : hasta $1200

: hasta $1200 Transporte fluvial (cuando el pasaje se paga en boletería): $1200

Trenes metropolitanos y lanchas del Delta : hasta $650

: hasta $650 Línea Urquiza: hasta $480

El saldo negativo de la SUBE se descuenta tras cargar crédito nuevamente

Aumentos en el transporte público del AMBA: cuánto cuesta viajar en junio 2026

A partir del 1° de junio comenzaron a regir nuevas tarifas en los transportes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que impactan tanto en colectivos como en subtes. Los aumentos, que van desde 4,6% y el 4,8%, afectan a líneas porteñas, bonaerenses y nacionales.

Colectivos

Para los usuarios con SUBE, los valores en colectivo serán los siguientes:

Colectivos de la provincia de Buenos Aires

Boleto mínimo (0 a 3 km): de $968,57 a $1.015,06

Tramo de 3 a 6 km: de $1.089,64 a $1.141,94

Tramo de 6 a 12 km: $1.268,80

Viajes de 12 a 27 km: $1.522,59

Más de 27 km: $1.790,06

Colectivos en la ciudad de Buenos Aires

En las 31 líneas que operan exclusivamente dentro de la ciudad de Buenos Aires, el aumento será del 4,6%. Con SUBE registrada, las nuevas tarifas quedan de la siguiente manera:

Hasta 3 km: $788,41

Entre 3 y 6 km: $876,05

Entre 6 y 12 km: $943,53

Entre 12 y 27 km: $1.011,07

Las líneas alcanzadas por esta actualización son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Subte

En junio también aumentan las tarifas en la red de subtes porteña: el pasaje pasa de $1.490 a $1.558,54, siguiendo el mismo mecanismo de actualización mensual aplicado al resto del transporte público de la Ciudad. Así, se posiciona como uno de los transportes con mayor incremento del año.