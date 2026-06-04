FOTO ARCHIVO-El defensa central australiano Lucas Herrington (26) en un amistoso contra México

​Lucas Herrington y Jason Geria nacieron con 14 años de diferencia y han recorrido caminos muy distintos hasta llegar al ‌Mundial, pero ambos están decididos ‌a dar lo mejor de sí mismos tras haber sido convocados para la selección australiana.

Herrington, el jugador más joven de la selección australiana y el undécimo más joven del torneo con sus 18 años, ha disfrutado de un ascenso meteórico desde su debut profesional hace solo 17 meses.

"Es especial estar en un Mundial a una edad ​tan temprana", declaró el ⁠defensa central tras el entrenamiento del miércoles en la sede ‌de Australia para el torneo. "Quiero dar lo mejor de ⁠mí para ayudar al país, para que ⁠el país se sienta orgulloso. Y lo haré cada vez que pise el campo. Y cada minuto que tenga".

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Herrington no es un desconocido ⁠en Estados Unidos, ya que ha disputado todos los minutos ​de los 15 partidos con el Colorado Rapids ‌durante la primera mitad de su ‌primera temporada en la Major League Soccer (MLS) este año.

"Probablemente no ⁠habría venido si no hubiera disputado esos minutos en Colorado", afirmó el defensa nacido en Brisbane, que debutó con la selección nacional en marzo, pero ha causado suficiente impacto como para ser convocado ​a Estados ‌Unidos para el Mundial.

Se ha comprometido a mantener los pies en la tierra y a reconocer el apoyo del cuerpo técnico, de compañeros como el veterano arquero Mathew Ryan y de sus padres, que viajarán a Vancouver para el ⁠primer partido de Australia contra Turquía el 13 de junio.

Por contra, si el ascenso de Herrington ha sido meteórico, la carrera internacional de Geria ha sido más bien un proceso lento. El lateral derecho de 33 años, que podría haber jugado con Uganda por su línea parental, fue convocado por primera vez por el entonces seleccionador de Australia, Ange Postecoglou, en ‌2016.

Se quedó fuera de las convocatorias para los Mundiales de 2018 y 2022, pero recibió la llamada de su antiguo entrenador en el Melbourne Victory, Tony Popovic, cuando se hizo cargo de los "socceroos" a fines de 2024. Geria disputó su segundo partido internacional ocho años después del ‌primero y, desde entonces, se ha convertido en un habitual en las convocatorias.

"Estoy muy agradecido de que se haya presentado esta oportunidad y de haber ‌persistido en trabajar ⁠tan duro como lo hice durante tanto tiempo, creyendo que algún día algo así podría sucederme", afirmó. "Sigo sin ​darme cuenta, sinceramente, de que formo parte de los 26 definitivos aquí en el campo de entrenamiento y de que me estoy preparando para un Mundial".

(Escrito por Nick Mulvenney; editado en español por Carlos Serrano)