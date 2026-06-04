Koeman dice que derrota de Países Bajos ante Argelia es una llamada de atención antes del Mundial

Amistoso internacional - Países Bajos vs. Argelia

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, afirmó que la derrota por 1-0 ‌de su escuadra ‌en casa ante Argelia en un partido de preparación para el Mundial disputado el miércoles fue una llamada de atención antes de partir hacia Estados Unidos para el inicio del torneo la próxima semana.

Los norteafricanos se llevaron la victoria en ​el último suspiro, ⁠en vísperas de la partida de la selección ‌holandesa hacia Nueva York, donde el ⁠lunes disputarán otro amistoso contra ⁠Uzbekistán, debutante en el Mundial.

"Odio perder; este era un partido que deberíamos haber ganado", declaró un frustrado ⁠Koeman. "Tenemos que ganar este tipo de partidos ​en casa; nuestra posición (en la clasificación) ‌lo exige".

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Koeman consideró que ‌su selección, que marcha octava en la clasificación ⁠mundial, dominó los primeros 25 minutos contra Argelia, también clasificada para el Mundial, y tuvo varias ocasiones claras, pero luego dejó escapar la ventaja.

"Como no ​sentenciamos el ‌partido en esos primeros 25 minutos, acabamos jugando contra nosotros mismos", afirmó.

"Si tienes cuatro o cinco ocasiones claras, tienes que marcar. E incluso si eso no ocurre, no ⁠debería convertirse en un problema", agregó. "Pero después de eso, empezamos a complicarnos las cosas. En algunos momentos nos faltó agresividad y fuimos simplemente demasiado amables".

El extremo argelino del Feyenoord Anis Hadj Moussa, que jugaba en su propio campo, anotó el gol de la ‌victoria a cuatro minutos del final, lo que empañó el ánimo de la selección neerlandesa antes de su partida el jueves.

Cuando se le preguntó si es mejor sufrir una derrota en la fase de ‌preparación que en el Mundial, Koeman respondió: "No. Ganar siempre te da una sensación determinada. Perder es simplemente malo. ‌Desde luego, no ⁠tenemos que entrar en pánico ahora, pero sí que tenemos que volver a poner ​los puntos sobre las íes. Se podría llamar una llamada de atención".

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)