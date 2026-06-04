Habló un amigo de Claudio Barrelier y contó cuándo empezó a sospechar de él

Claudio Barrelier (33) es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega (14) hasta el momento. En medio de la investigación que lleva el fiscal Raúl Garzón en conjunto con áreas especializadas en cuestiones de género, uno de los inquilinos que vive en el domicilio del barrio de Cofico, donde el acusado habría matado a la adolescente, rompió el silencio.

Se trata de una persona que era amigo del propio Barrelier y de la madre de Agostina, Melisa Heredia, quien confirmó que el sospechoso tenía una habitación "exclusiva" para él y que "nadie se atrevía a entrar". En ese lugar, Barrelier solía poner la música a un volumen muy alto.

El amigo de Barrelier sostuvo que "no sospechó de él" en ningún momento hasta que escuchó la declaración del remisero y pudo confirmar que Agostina había viajado hasta la casa del sospechoso. Tras el hallazgo del video de una cámara de seguridad, la policía de Córdoba pudo identificar a la nena ingresando a la vivienda del presunto femicida, pero jamás salió del domicilio.

El hombre indicó que empezó a darse cuenta más en profundidad de que Barrelier podía estar detrás del crimen de Agostina cuando Melisa le dijo que "era él quien se había llevado a su hija". Todo esto gracias nuevamente a la declaración del remisero que describió a la perfección al sujeto que le pagó el viaje a Agostina aquel sábado 23 de mayo cerca de las 22 horas.

Por otro lado, se refirió a un alcochado que encontró en su cuarto el mismo día del homicidio y que antes no estaba en ese lugar. "Había un acolchado blanco ahí que yo no tenía cuando me retiré el sábado a la mañana", manifestó. Sobre la búsqueda de Agostina, dijo que el sospechoso "no colaboró en absoluto" y que, por el contrario, lo llamaba constantemente a su celular para saber qué estaba haciendo y dónde se encontraba.

En tanto, el hombre se refirió a la denuncia por privación ilegítima de la libertad que tenía su amigo desde mayo de 2025. Mencionó que, en su momento, le creyó porque Barrelier le dijo que le "habían hecho una cama".

Habló la abogada de la primera víctima de Claudio Barrelier

M., de 21 años, denunció a Claudio Barrelier en mayo del año pasado. Vecinos del acusado vieron a la joven salir desnuda y en shock de la casa del hombre. Fue acusado por privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género y si bien estuvo 20 días preso, luego salió en libertad gracias al pago de una fianza.

Mónica Picco, abogada de la víctima, afirmó que se conocieron a través de una tía en una reunión familiar. La letrada sostuvo que la llevó engañada a su vivienda y allí le pidió dinero.

"Cuando ingresan, Barrelier sacó un arma de una caja y le dijo: ‘¿A quién le pasaste la ubicación?", le dijo. Después el hombre le dijo que se desnudara, le sacó el celular y la ató. "La ata, le pone una cinta en la boca", siguió. Finalmente, la joven logró desatarse y así se escapó como pudo de la casa de Barrelier para luego hacer la denuncia en la Policía.