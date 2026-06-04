Giro total en el mercado digital: la drástica transformación de GoPro para conquistar a los directores de cine

GoPro apunta ahora a un segmento más exigente.

GoPro presentó oficialmente la serie Mission 1, una nueva familia de cámaras diseñada para creadores de contenido y cineastas que buscan prestaciones profesionales en un formato compacto. La compañía deja de lado, al menos por el momento, el foco exclusivo en las tradicionales Hero y apunta a un segmento más exigente con equipos capaces de grabar en 8K, mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz y ofrecer herramientas avanzadas para producción audiovisual.

La nueva línea está integrada por tres modelos: Mission 1, Mission 1 Pro y Mission 1 ILS. El modelo más destacado es la Mission 1 Pro, que incorpora un sensor de 1 pulgada y el nuevo procesador GP3 desarrollado por GoPro. Gracias a esta combinación, la cámara puede grabar video en resolución 8K y capturar imágenes utilizando todo el sensor, sin recortes, una característica muy valorada en producciones profesionales.

Un salto tecnológico para competir en el segmento premium

La serie Mission 1 representa uno de los cambios más importantes en la historia reciente de GoPro. Además del nuevo sensor de gran tamaño, las cámaras incorporan mejoras en rango dinámico, rendimiento térmico y captura en situaciones de baja iluminación, dos aspectos donde históricamente las cámaras de acción encontraban limitaciones.

Entre sus especificaciones se destacan la grabación Open Gate en 8K, la captura de fotografías de hasta 50 megapíxeles y modos de cámara lenta que alcanzan velocidades de hasta 960 cuadros por segundo. También suman funciones impulsadas por inteligencia artificial para reducción de ruido, reconocimiento facial y seguimiento automático de sujetos.

La variante Mission 1 ILS va un paso más allá al ofrecer compatibilidad con lentes intercambiables Micro Cuatro Tercios (MFT), una característica inédita dentro del universo de las cámaras de acción de la marca. Esta opción apunta directamente a profesionales que necesitan mayor flexibilidad creativa durante el rodaje.

Diseño compacto y ecosistema pensado para creadores

A pesar de sus capacidades avanzadas, GoPro asegura que la serie Mission 1 mantiene un diseño compacto, resistente y preparado para condiciones exigentes. La empresa también desarrolló nuevos accesorios, configuraciones para creadores de contenido y una integración más profunda con la aplicación Quik, que permite revisar material, aplicar correcciones de color y generar ediciones rápidas desde el celular.

La cámara puede grabar video en resolución 8K y capturar imágenes utilizando todo el sensor.

Otro punto destacado es la incorporación de conectividad Wi-Fi 6, transferencia de archivos más veloz, grabación de audio profesional con hasta cuatro micrófonos y compatibilidad con almacenamiento en la nube mediante suscripción.

Con la serie Mission 1, GoPro busca posicionarse nuevamente como referente en innovación dentro del mercado audiovisual, esta vez apuntando no solo a deportistas y aventureros, sino también a cineastas y creadores profesionales que necesitan calidad cinematográfica en un cuerpo pequeño y resistente.