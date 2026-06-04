Santiago Del Moro explotó contra los participantes de Gran Hermano.

Gran Hermano Generación Dorada sufrió una suerte de reinicio hace poco más de una semana. Tras haber llegado a un número reducido de participantes, la producción decidió permitir el ingreso de una gran cantidad de jugadores nuevos, así como también el regreso de otros que habían sido eliminados previamente.

En una de las emisiones más recientes, Santiago Del Moro habló con uno de los flamantes miembros de la casa más famosa del país: Mariela, la esposa del Turco García. El conductor le marcó que la notó enojada, algo que la sorprendió: "¿En serio viste eso?". Valiéndose de eso, decidió aclarar los tantos luego de actitudes que no le gustaron para nada de los últimos días.

Gran Hermano Generación Dorada atravesó un reinicio.

¿Qué dijo Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano?

"Yo veo todo, chicos, y aprovecho también para decirles algo. Va para todos. Las cuestiones que tengan que ver conmigo, me las dicen a mí en la carita, que la pongo todos los días acá”, disparó contundente el presentador, algo que fue celebrado por los "hermanitos" con una ronda de aplausos y alaridos.

"Todas las noches salgo con una sonrisa, estoy para ustedes y les doy mi vida por todos estos largos meses que dura el programa. Si tienen alguna cuestión conmigo, me lo dicen. 'No me gustó esto', 'me pasó esto' o 'quiero pedir un minuto para esto'”, profundizó.

Seguido a ello, puso paños fríos y comentó: "Les pido disculpas porque no llego a hablar con todos, solo con el que el dire me pone en cámara o si alguno levanta la mano. Pero cuando entro a la casa, estoy para todos por igual".