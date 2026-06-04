Selección de Paraguay: el presidente regaló el sable del mariscal Solano López a un hombre clave

El inesperado regalo que recibieron Gustavo Alfaro y la Selección de Paraguay en la previa del Mundial 2026.

La Selección de Paraguay, al mando del entrenador argentino Gustavo Alfaro, se prepara para disputar el Mundial 2026 después de 16 años sin participar del certamen. El combinado albirrojo enfrentará este viernes su único amistoso de preparación ante Nicaragua antes de viajar a tierras norteamericanas para su debut frente al anfitrión Estados Unidos por el Grupo D; en la previa de este duelo, el director técnico habló en conferencia de prensa y agradeció a Santiago Peña, presidente de la nación, por un inesperado gesto que tuvo con el plantel.

"Vivimos un momento muy lindo: le entregó a nuestro capitán una réplica del sable del Mariscal Solano López (héroe del país en la Guerra de la Triple Alianza). Había nada más que dos réplicas, la tercera la tenemos hoy aquí", reveló Alfaro, quien le dijo a sus futbolistas que se trataba de "un símbolo, el valor de una bandera". "Esto es lo que ustedes tienen capacidad de generar. Fíjense a dónde ustedes pusieron a la selección y pusieron el sentimiento de un país para que el símbolo de los símbolos más representativos que tiene este país hoy es lo que nos define", agregó 'Lechuga'.

Alfaro habló sobre las expectativas de Paraguay para el Mundial: "Vamos a convertirnos en los más molestos"

En la misma conferencia de prensa, el entrenador argentino dejó claras sus expectativas para la competición y cuál es el objetivo que perseguirá Paraguay, que integra el Grupo D junto con rivales muy parejos como Estados Unidos, Australia y Turquía: "Vamos a convertirnos en los más molestos de la Copa del Mundo. La templanza y nuestra capacidad de lucha nos va a llevar a ser incómodos con nuestros rivales".

Además, el DT narró su experiencia en el SoFi Stadium de Los Ángeles, estadio en el que la 'Albirroja' se presentará el 12 de junio y en el cual Alfaro estuvo al frente de Costa Rica en un partido contra Brasil por la Copa América 2024: "Eso va a ser tremendo. Es un lugar para los elegidos. Solo unos pocos pueden estar ahí. Es algo que no tiene precio, no se puede cuantificar".

Sin embargo, destacó las virtudes de sus dirigidos y el enorme apoyo de los fanáticos: "La efervescencia no nos intimida, es el sentimiento que nos transmite la gente. Vamos preparados para luchar, para dejar la piel, para honrar la memoria. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias", manifestó. "Me voy al Mundial lleno de amor, con un corazón que explota. Tengo la pasión de un pueblo que me dio amor y el sentimiento más noble. Si sentimos que podemos hacer un buen Mundial, es por lo que nos transmite la gente".

Gustavo Alfaro en conferencia de prensa: "Si sentimos que podemos hacer un buen Mundial, es por lo que nos transmite la gente".

La lista de la Selección de Paraguay para el Mundial 2026

Arqueros

Roberto Fernández (Cerro Porteño).

Orlando Gill (San Lorenzo).

Gastón Olveira (Olimpia).

Defensores

Juan José Cáceres (Dinamo Moscú).

Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

Gustavo Gómez (Palmeiras).

Junior Alonso (Atlético Mineiro).

José Canale (Lanús).

Omar Alderete (Sunderland).

Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba).

Fabián Balbuena (Gremio).

Mediocampistas

Diego Gómez (Brighton).

Mauricio Magalhães (Palmeiras).

Damián Bobadilla (São Paulo).

Braian Ojeda (Orlando City).

Andrés Cubas 8Vancouver Whitecaps).

Matías Galarza (Atlanta United).

Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain).

Delanteros

Gustavo Caballero (Portsmouth).

Ramón Sosa (Palmeiras).

Alex Arce (Independiente Rivadavia de Mendoza).

Isidro Pitta (Bragantino).

Gabriel Ávalos (Independiente).

Miguel Almirón (Atlanta United).

Julio Enciso (Racing de Estrasburgo).

Antonio Sanabria (Cremonese).

El fixture de Paraguay en el Mundial 2026