Adam Bareiro se pierde el Mundial 2026: la lesión que lo dejó afuera de la lista de Alfaro

Adam Bareiro se pierde el Mundial: la lesión que lo deja afuera

Adam Bareiro soñaba con la oportunidad de jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 después de su llegada a Boca Juniors, pero esto finalmente no sucederá. El delantero de la Selección de Paraguay que arribó al "Xeneize" en febrero de este año después de su paso por Fortaleza de Brasil y River Plate, quedará descartado para el torneo. El motivo de Gustavo Alfaro tiene que ver con la lesión que sufrió jugando ante Huracán por el Torneo Apertura el pasado sábado 15 de mayo en La Bombonera.

La misma no sólo lo marginó de la Copa Libertadores, sino también del torneo de selecciones que dará comienzo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Cabe destacar que fue uno de los que integraba la prelista del DT argentino para afrontar el certamen, pero su problema físico complicó todo. Si bien todo indicaba que estaría disponible por los tiempos de recuperación, no fue suficiente para el técnico que decidió excluirlo.

Qué lesión tiene Bareiro que lo deja afuera de la lista de Alfaro y el Mundial 2026

“Bareiro presenta lesión muscular del complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo”, expresa el comunicado que el club difundió en sus redes sociales horas después de lo que fue la derrota ante el "Globo" de Parque Patricios. A raíz de este escrito, trascendió que el ex atacante de San Lorenzo tendría al menos un mes para recuperarse y volver a estar activo. De hecho, estaría en condiciones recién para el segundo encuentro ante Turquía el 19 de junio pero Alfaro no lo permitió.

Adam Bareiro se pierde el Mundial 2026

Cabe destacar que, antes del duelo ante Huracán, desde Boca tomaron la decisión de que el delantero juegue a pesar de tener una molestia. "TIene una sobrecarga en el aductor. La intención del futbolista es estar por tratarse de un partido mata-mata", aseguró el periodista Martín Arévalo días antes en ESPN. Más allá de esto y lo considerado por los médicos del plantel, el cuerpo técnico comandado por Claudio Úbeda igualmente le dio minutos en cancha hasta que la lesión obligó el cambio.

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