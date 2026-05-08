Los 10 jugadores que tienen asegurado su lugar en la Selección de Paraguay para el Mundial 2026

En zona de definición: quiénes son los diez futbolistas que tienen su lugar asegurado en la lista de Gustavo Alfaro para viajar con Paraguay al Mundial.

Después de 16 años, la Selección de Paraguay volvió a clasificar a un Mundial y se ilusiona con ser una de las "sorpresas" del certamen que comenzará el próximo 11 de junio y se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. A falta de poco más de un mes para el comienzo del certamen, el entrenador Gustavo Alfaro deberá elaborar la lista con los 26 convocados para la competencia; si bien no hay certezas absolutas, varios de los referentes y figuras del plantel, presentes durante el proceso de Eliminatorias, tienen un lugar casi asegurado en la nómina.

Con varios futbolistas con pasado en el fútbol argentino, otros de gran presente en Brasil y algunos que destacan en Europa, la 'Albirroja', uno de los equipos más regulares en el torneo clasificatorio a la cita mundialista, ultima detalles de cara a un compromiso fundamental. Será su octava participación en un Mundial, luego de haber estado presente en las ediciones de 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006 y 2010.

Quiénes son los diez futbolistas de Paraguay que son una "fija" para la lista del Mundial 2026

Orlando Gill

El arquero de San Lorenzo tuvo una temporada en la que se consolidó como una de las alternativas jóvenes con mayor proyección del fútbol paraguayo. Sus buenas actuaciones con el cuadro de Boedo, con el que compite tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, le permitieron mantenerse en las convocatorias de Alfaro, e incluso ganarle la titularidad a Roberto Junior Fernández en el puesto.

De jugar en la segunda división de su país y ser una apuesta en San Lorenzo a perfilarse como titular en el Mundial: el enorme salto en la carrera de Gill.

Juan José Cáceres

El ex Lanús, quien ahora viste la camiseta del Dinamo Moscú de Rusia, es una seguridad casi absoluta en el equipo para ocupar el lateral derercho. Durante las Eliminatorias sumó convocatorias y minutos importantes, por lo que todo apunta a que entrará dentro de la nómina de 26 jugadores que viajarán a representar a Paraguay.

Gustavo Gómez

Capitán y referente tanto en la selección como en Palmeiras, el defensor central mantuvo un alto nivel competitivo y continúa siendo una de las piezas fundamentales del equipo. Actualmente, el dos veces campeón de la Copa Libertadores con el 'Verdao' suma 92 presentaciones con Paraguay y participará por primera vez del Mundial; estuvo presente en los últimos cuatro procesos eliminatorios.

Junior Alonso

Otro futbolista de amplia trayectoria y experiencia que ahora brilla en el fútbol de Brasil: Alonso sostuvo su presencia habitual en la defensa paraguaya luego de otra temporada marcada por la solidez y la experiencia. Si bien suele jugar de zaguero, Alfaro lo utilizó en varias ocasiones de lateral por izquierda aprovechando su versatilidad.

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Andrés Cubas

Con pasado en las divisiones juveniles de la Selección Argentina y hoy en día vistiendo la camiseta de Vancouver Whitecaps de la MLS, Cubas mantuvo continuidad y protagonismo en el mediocampo durante toda la temporada, destacándose por su equilibrio táctico y recuperación de pelota. Con la 'Albirroja' se consolidó como uno de los volantes centrales de mayor rodaje y con mayores chances rumbo al Mundial 2026.

Diego Gómez

Diego Gómez atravesó una temporada positiva, mostró un gran crecimiento futbolístico y se consolidó como una de las grandes apariciones paraguayas de los últimos años. Recientemente protagonizó un susto jugando para el Brighton por Premier League, luego de tener que ser reemplazado por una lesión entre lágrimas; afortunadamente para él y Paraguay, la dolencia es leve y podrá recuperarse para antes del certamen.

Diego Gómez asustó a la 'Albirroja' el pasado 18 de abril al retirarse de un partido del Brighton entre lágrimas; por suerte para él, la lesión no fue de gravedad y sigue en carrera para el Mundial 2026.

Damián Bobadilla

Bobadilla tuvo un año de consolidación en el fútbol brasileño con el Sao Paulo: sumó experiencia en competencias exigentes y mantuvo regularidad en el mediocampo. Gracias a ese rendimiento fue habitué en las convocatorias de Paraguay por Eliminatorias y, junto con Cubas y Gómez, es una de las tres alternativas en mitad de cancha con las que Alfaro cuenta para el certamen.

Miguel Almirón

El talentoso jugador con paso por el 'Granate' se acopló de gran manera en el Atlanta United, equipo con el que destaca actualmente en la liga estadounidense. El atacante sigue siendo uno de los referentes futbolísticos y emocionales de Paraguay, además de una de las principales cartas ofensivas del equipo de Alfaro para el Mundial.

Ramón Sosa

El 'Rayo' mantuvo un gran nivel individual y volvió a destacarse por su velocidad y desequilibrio en ataque en el Palmeiras; la dupla que conforma con el argentino José Manuel López es la principal arma de ataque del conjunto que dirige Abel Ferreira. Ya establecido en el fútbol internacional, es una pieza cada vez más importante para Paraguay y se perfila como titular para la Copa del Mundo.

Julio Enciso

Dejó atrás los problemas físicos que habían condicionado parte de su continuidad y, en la actualidad, es la figura indiscutida del Racing de Estrasburgo en Francia tras la lesión de Joaquín Panichelli. Considerado una de las máximas figuras de la nueva generación paraguaya, llega al Mundial 2026 como uno de los futbolistas a seguir, en calidad de "tapado" que puede sorprender durante el torneo.

El fixture de Paraguay en el Mundial 2026

Los encuentros de la "Albirroja" que dirige Gustavo Alfaro serán el viernes 12 de junio ante Estados Unidos, el sábado 20 frente a Turquía y, por último, el jueves 25 contra Australia.