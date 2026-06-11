El Pelado Trebucq destrozó a Manuel Adorni en vivo.

Esteban Trebucq criticó duramente a Manuel Adorni este jueves por la mañana, durante una nueva emisión de El Pelado de la Casa (La Casa Streaming), luego de que Manuel Adorni expusiera el miércoles por la noche en LN+ que su patrimonio sin declarar proviene de una inversión en criptomonedas.

"Es una verdadera tomada de pelo, esto es lo que siento. Mucha gente que confía en el Gobierno, que aún sigue confiando, probablemente lo sienta así. No me erijo intérprete de nadie, pero es lo que observo, que el laburante de a pie que todos los días se rompe el orto para llegar a fin de mes ve que un tipo de la política transforma 200 en 500 en Bitcoin", expresó el periodista, asegurando que esa gente debe pensar "che, soy un boludo. No compro más pan para vender".

Manuel Adorni está envuelto nuevamente en un escándalo.

El Pelado Trebucq destrozó a Manuel Adorni

"Yo siento que Adorni mintió y que hizo quedar mal al Presidente", opinó, para luego arguir: "Hay un corte dando vueltas en redes sociales, que muestra la entrevista que le hicimos con Majul al Presidente, donde Luis le pregunta si Adorni le había mostrado la declaración jurada. El Presidente dice 'sí, sí, me mostró todo'. Ayer Del Río le pregunta a Adorni si le mostró todo al Presidente, 'no, no, no fue necesario, se lo comenté'".

En esa misma línea, continuó: "En un momento, anoche Adorni dice 'se dijeron muchas pavadas de Matías Tabar' (el contratista que hizo las reformas en Indio Cuá). 'Que era kirchnerista, que no sé qué'. ¿Saben quien dijo que era kirchnerista Matías Tabar? Milei lo dijo, en la entrevista con nosotros".

Para concluir, deslizó: "El daño que le ha hecho Manuel Adorni al Presidente de la Nación es mayúsculo. Tardó más de dos meses en juntar los papeles. Una persona que tiene pocos ingresos, como era el caso de Adorni, es imposible que se olvide que tenía 200.000 dólares en criptomonedas".