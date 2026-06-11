Selección de Brasil: las 3 dudas que tiene Carlo Ancelotti en la previa del Mundial 2026

El entrenador cuenta con tres dudas muy particulares que buscará solucionarlas el próximo viernes.

El próximo sábado 13 de junio, Brasil hará su debut frente a Marruecos en el marco de la primera fecha del Grupo C del Mundial. En la previa se desprende que Carlo Ancelotti dispone de una serie de dudas para armar el once titular que comenzará con el sueño de obtener la sexta estrella. Una se encuentra enfocada en la elección del delantero y la otra en la zona defensiva.

De acuerdo con los trascendidos, el entrenador italiano posee la intención de darle a Matheus Cunha la chance de que sea la principal referencia en la zona de ataque. Esto provoca que solo quede un lugar a repartir entre Vinicius Jr., Endrick, Raphinha, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique y Rayan. Mientras que Neymar continúa trabajando de manera diferenciada.

Aunque hay un jugador que le dejó un mensaje más que particular al experimentado técnico. “No sé quién es el rival, pero sé cómo voy a marcar mi gol en la final. Y lo he estado visualizando todos los días. Mi mentor me dice todos los días que me despierte, me mire al espejo y diga que voy a marcar el gol de la victoria en la final”, expresó Luiz Henrique, que desde la palabra comenzó a reclamar un lugar dentro del once titular.

En tanto que en la zona de los laterales hay una gran duda. Esto es producto de que Carlo Ancelotti no se termina de decidir por los servicios de Ibáñez y Danilo en el sector derecho. Por otro lado, las figuras de Alex Sandro y Douglas Santos son las que aparecen en la banda izquierda. Los medios de Brasil exponen que dicho problema se terminará de solucionar en la jornada del próximo viernes.

¿Qué pasa con Neymar?

Después de que se confirmara la presencia de Neymar dentro de la nómina de convocados para disputar el Mundial, una lesión se hizo presente y esto encendió varias alarmas de cara al debut frente a Marruecos. El parte médico expone que está trabajando para dejar atrás una lesión de grado 2 en la pantorrilla. Al punto de que se somete a varios estudios con la delegación presente en Estados Unidos.

«El atleta Neymar fue sometido a una resonancia magnética el lunes. El examen mostró una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados. Seguirá el proceso de recuperación y preparación física planificado por la comisión médica de la Selección Nacional de Brasil", expresa el comunicado que la CBF compartió en sus redes sociales. Se estima que estará disponible para el duelo ante Haití.

¿Cuánto hace que Brasil no juega la final de un Mundial?

Lo primero a mencionar es que la Selección de Brasil es una de las más importantes a nivel internacional porque se trata de la única que se coronó en cinco oportunidades. De momento, son varios los equipos que disponen de cuatro estrellas, pero que no logran quedarse con la gloria eterna que reparte el certamen organizado por la FIFA.

La última vez que el seleccionado carioca estuvo presente en una final fue en el Mundial de Corea y Japón, donde le ganó la final a Alemania con dos goles de Ronaldo. Luego se desprende que fue eliminado en cuartos de final en los mundiales de Alemania y Sudáfrica. Mientras que en el 2014 llegó al tercer puesto, en Rusia y Qatar le alcanzó para los cuartos de final.