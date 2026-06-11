Jonatan Viale le soltó la mano a Manuel Adorni en vivo: "Insostenible"

Jonatan Viale le soltó la mano a Manuel Adorni.

Manuel Adorni presentó finalmente su declaración jurada este último miércoles por la noche y, posterior a ello, fue entrevistado en vivo en LN+ para dar las explicaciones pertinentes. Sin embargo, las mismas resultaron poco creíbles: el jefe de Gabinete arguyó que sus fondos sin declarar provienen de un pendrive donde tiene criptomonedas en las cuales invirtió hace mucho tiempo atrás, específicamente 200.000 dólares que se transformaron en 500.000.

Desde luego, esto tuvo una enorme repercusión tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, quienes en su mayoría criticaron al funcionario tanto por su excusa floja de papeles como por conocerse que pidió ser alcanzado (junto con su esposa, Bettina Angeletti) por el regimen de la Ley de Inocencia Fiscal, por la cual solo estaría obligado a tributar por sus activos declarados, sin estar obligado a blanquear los que no lo están.

A Manuel Adorni lo rodea un nuevo escándalo.

Uno de los que le soltó la mano fue Jonatan Viale, que durante su programa en Radio Rivadavia cuestionó lo hecho por el ex vocero presidencial, así como también por los argumentos presentados.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Manuel Adorni?

"Es muy difícil así, yo te quiero creer, pero no me das elementos. Yo te quiero ayudar, no me das ningún elemento para ayudarte hermano. Es imposible así, es imposible", sostuvo visiblemente cansado el reconocido periodista, durante su editorial de gran contundencia.

En esa misma línea, señaló que "esto es otra causa" ya que "son dos". Sobre esto, apuntó: "Es enriquecimiento ilícito y esta del viaje puede ser dádiva, puede ser cohecho, puede ser otra cosa más grave". "Te das cuenta que se volvió todo insostenible", concluyó.