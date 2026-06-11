Trump dice en Fox News que le gustaría apoderarse de la isla iraní de Jarg

Imagen satelital de archivo muestra una terminal petrolera en la isla de Jarg, Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌declaró el ‌jueves que le gustaría hacerse con el control de la isla de Jarg, centro neurálgico de la infraestructura petrolera iraní, ​pero que ⁠no está seguro de ‌que los estadounidenses ⁠estén dispuestos a ⁠aceptar una escalada importante del conflicto.

"Estamos hablando con ellos y ⁠todo eso, pero, ​ya sabes, mira, ‌mi preferencia siempre ‌ha sido tomar la isla ⁠de Jarg (...) mi preferencia sería esa. No sé si Estados Unidos ​tiene ‌el estómago para ello", dijo en una entrevista en Fox News.

Trump dijo que su país ⁠volverá a golpear a Irán con ataques intensificados el jueves por la noche, pero que preferiría no bombardear puentes ni centrales eléctricas.

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"Esta ‌noche habrá más bombardeos. Serán más intensos, más potentes", declaró en el programa "Fox & Friends".

A pesar de los planes ‌de nuevos ataques, Trump dijo que Estados Unidos sigue negociando ‌con ⁠Irán para llegar a un acuerdo.

Con información de Reuters