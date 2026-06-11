"Seguiremos exigiendo la Ley de Financiamiento Universitario": Yacobitti habló tras el acuerdo entre el gobierno y las universidades

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró que el Gobierno nacional reconoció “aunque todavía de manera insuficiente, un reclamo legítimo de las universidades y de toda la sociedad” tras el acuerdo alcanzado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes, un incremento de las Becas Manuel Belgrano y nuevos fondos destinados a hospitales universitarios. En este marco, aseguró que seguirán "exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario".

El acuerdo firmado entre las autoridades nacionales y el sistema universitario establece una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos: un 21,33% que se aplicará en julio y un 3% adicional previsto para octubre. Según lo acordado, esa actualización incluye siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y una compensación por la pérdida del poder adquisitivo acumulada hasta mayo de 2026.

Además, el convenio contempla un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano y la asignación de 50.000 millones de pesos para fortalecer el funcionamiento de los hospitales universitarios. Tras conocerse los términos del acuerdo, Yacobitti celebró el avance logrado después de meses de reclamos de la comunidad educativa, aunque aclaró que las demandas del sector universitario no están completamente resueltas.

“El Gobierno reconoció, aunque todavía de manera insuficiente, un reclamo legítimo de las universidades y de toda la sociedad”, expresó el dirigente radical en una publicación realizada en su cuenta de X (ex Twitter). En esa línea, remarcó que el entendimiento alcanzado fue posible gracias a la movilización de distintos sectores en defensa de la educación superior pública.

“Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo inmenso de la sociedad, de la comunidad universitaria y de los referentes de la cultura que se involucraron en esta lucha”, sostuvo. También destacó el rol de “los diputados y senadores que sancionaron y ratificaron la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso”.

El vicerrector de la UBA también insistió en que el acuerdo económico no implica el cierre del conflicto judicial que mantienen las universidades con el Poder Ejecutivo por los fondos del sistema. “Vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un Presupuesto 2027 que vuelva a reconocer el valor central de la universidad pública”, afirmó.

Uno de los puntos centrales del entendimiento establece que seguirá vigente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. El CIN ratificó que no abandonará la demanda judicial impulsada contra el Gobierno nacional, respaldada por dos medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal.

El acuerdo también prevé la continuidad de las negociaciones salariales a través de las paritarias nacionales. De hecho, una vez firmada el acta de compromiso, se convocará de manera inmediata a la mesa paritaria para refrendar lo acordado. Además, se estableció que, a partir de octubre, las reuniones paritarias se realizarán cada tres meses.

En materia presupuestaria, el entendimiento incluye un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento para el Presupuesto 2026, un aumento del 50% en las Becas Belgrano destinadas a estudiantes y una ampliación de 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios. También se acordó modificar la garantía salarial docente para mejorar el impacto de los aumentos en determinados escalafones, mientras que la situación de la garantía salarial nodocente será abordada en una negociación específica con el gremio del sector.