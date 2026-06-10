Universidades: el Gobierno anunció que llegó a un acuerdo con los gremios y el CIN

El Ministerio de Capital Humano informó que alcanzó un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes de universidades para avanzar con una recomposición salarial del 24,33% destinada al sector universitario.

El entendimiento llega luego de meses de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo y de reiteradas movilizaciones en defensa de la universidad pública. Desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) valoraron la convocatoria a paritarias y consideraron que representa un avance en la recuperación de los salarios, "en un contexto económico sumamente complejo y después de 18 meses consecutivos de pérdida salarial en los que el gobierno se negó a convocarnos a paritarias".

Cómo será el aumento para docentes y no docentes universitarios

Según detalló el Ministerio de Capital Humano, el Poder Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales los fondossa necesarios para incrementar la masa salarial en un 24,33%.

La actualización se aplicará en dos tramos:

Un 21,33% en junio sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026.

Un 3% adicional en octubre sobre los básicos correspondientes a septiembre de 2026.

Desde Fedun destacaron que la aplicación del primer tramo sobre los haberes de mayo también impactará en el cálculo del medio aguinaldo.

La visión de los gremios: "La lucha continúa"

"Sobre la continuidad de las negociaciones, se establecen reuniones periódicas en un plazo no mayor a tres meses para discutir la actualización salarial en relación con la variación acumulada del IPC informado por el Indec y la recomposición de lo que nos queda por recuperar de lo perdido desde que Milei es presidente", explicó Fedun en el comunicado difundido el miércoles por la tarde.

Luego, la federación docente remarcó: "La lucha sirvió, pero continúa. La firma de un acuerdo no implica resignar el reclamo por el cumplimiento efectivo y completo de la Ley de Financiamiento Universitario, que sigue vigente, ni por la recuperación integral del salario perdido". "Por último, queremos saludar especialmente a los compañeros y compañeras que día a día sostienen la universidad pública, de calidad y al servicio de los pueblos. Reafirmamos el compromiso de nuestra Federación en la defensa de sus derechos, sus condiciones laborales y en seguir recuperando lo que falta del salario perdido desde que Milei es presidente", concluyó.