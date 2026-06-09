El Gobierno Nacional les ofreció a los gremios universitarios un aumento del 21,3% a partir del salario de junio y un 3% a partir de los haberes de septiembre. El miércoles al mediodía se firmaría un compromiso entre todas las partes, pero la aprobación o rechazo sindical depende de lo que decidan las bases.

La principal exigencia que puso el oficialismo para que se cumpla el acuerdo es que todos los gremios firmen el acta de compromiso el miércoles a las 12. Están convocados a la firma los gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria, el Consejo Interuniversitario Nacional.

A pesar de la condición que puso el Gobierno Nacional, las bases de los gremios todavía definen qué resolución tomarán. "Yo me opongo a esto, porque está completamente alejado de lo que establece la ley. Me parece extorsivo, es un chantaje y nos aleja del cumplimiento efectivo de la ley", explicó a El Destape Patricio Grande, profesor de la Universidad Nacional de Luján y miembro de la mesa ejecutiva de Conadu Histórica. "La ley establece que tenemos que cobrar, en términos salariales, 54% de actualización en un pago desde octubre de 2025, cuando se sancionó la ley. Acá están dando el 21% sin retroactividad y sin un plan de pago que complete hasta llegar hasta llegar a ese 54%", profundizó.

La Conadu Histórica ya avisó que postergará la firma hasta el jueves, ya que el Congreso Nacional para definir la resolución será ese día a primera hora. En las próximas horas ya comenzará a estar claro el panorama gremial, con las decisiones de los trabajadores. "Recién hubo una asamblea en el colegio Manuel Belgrano, en Córdoba, que es la escuela preuniversitaria más grande, con 150 docentes y el rechazo fue masivo".

Qué ofreció el Gobierno

El Gobierno anunció que, de firmarse el compromiso, otorgará una recomposición salarial del 25% para el sector universitario. El incremento se aplicará en dos tramos: un 21,3% a partir de junio, tomando como base los salarios de mayo, y un 3% adicional en octubre sobre los haberes de septiembre. Desde el CIN señalaron a los gremios que este aumento contempla las pérdidas acumuladas durante 2025 y 2026, además de recuperar un 7% de lo perdido en 2024. El porcentaje restante correspondiente a ese año continuará siendo discutido en el ámbito paritario.

Uno de los puntos centrales del entendimiento establece que seguirá vigente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. El CIN ratificó que no abandonará la demanda judicial impulsada contra el Gobierno nacional, respaldada por dos medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal.

El acuerdo también prevé la continuidad de las negociaciones salariales a través de las paritarias nacionales. De hecho, una vez firmada el acta de compromiso, se convocará de manera inmediata a la mesa paritaria para refrendar lo acordado. Además, se estableció que, a partir de octubre, las reuniones paritarias se realizarán cada tres meses.

En materia presupuestaria, el entendimiento incluye un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento para el Presupuesto 2026, un aumento del 50% en las Becas Belgrano destinadas a estudiantes y una ampliación de 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios. También se acordó modificar la garantía salarial docente para mejorar el impacto de los aumentos en determinados escalafones, mientras que la situación de la garantía salarial nodocente será abordada en una negociación específica con el gremio del sector.