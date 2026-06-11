La panelista Mariana Brey quiso defender al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y quedó en ridículo al aire.

El jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, afirmó en una entrevista con La Nación+ que el aumento de su patrimonio desde que llegó al Gobierno se debe a inversiones en criptomonedas. En ese sentido, la panelista Mariana Brey quiso defender las declaraciones del funcionario oficialista al aire por Telefe y le salió todo mal.

Durante una transmisión del programa A La Barbarrosa (Telefe), Mariana Brey expresó: “En el caso de Amado Boudou, había muchísimos que decían ‘pobre Boudou’, fue Karen justamente”. Rápidamente el periodista Ivan Schargrodsky refutó: “Me encantaría discutir a Boudou, a quien banco y le mando un saludo, me parece que Mariana lo que quiere es salir del tema”.

Asimismo continuó: “Vamos a volver a Adorni. No me interesa discutir a Boudou porque es el negocio y lo que les sirve a ustedes dos chicas. Discutamos a Adorni, no voy a discutir a Boudou ahora, a la gente hoy no le interesa Boudou”.

El video de Manuel Adorni que pone en duda sus declaraciones

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció que invirtió en Bitcoin hace más de 13 años y que obtuvo ganancias cercanas a los USD 300.000, dinero que no fue declarado en su momento por haber sido ahorrado "en negro”. Sin embargo, se filtró una charla del funcionario oficialista transmitida en 2020, en donde reveló datos inéditos sobre el escándalo de ahora.

En la grabación, expone cuándo y cómo conoció el Bitcoin, pero da detalles que ponen en duda lo que había dicho días antes durante la entrevista en La Nación+. La diferencia está en cuándo asegura haber tenido su primer contacto con esta moneda digital. Ahora dice que empezó a invertir desde 2013, pero en el video relata una experiencia mucho más reciente y menciona un dato que contradice su versión actual.